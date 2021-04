Alice Campello, chi è il fratello Alessandro: età, foto, lavoro, social

Conosciamo meglio la storia del fratello di Alice Campello, Alessandro: ecco tutte le curiosità dell’uomo che lavora nell’azienda di famiglia

Alessandro Campello (31 anni), fratello di Alice, modella influencer e moglie di Alvaro Morata, è diventato l’erede dell’azienda di famiglia, Campello Motors, celebre concessionaria del Veneto. Inoltre, è stato nominato coordinatore del Gruppo Giovani di Federauto. La Campello Motors SpA, è dal 1995 è concessionaria Fiat per Venezia e Mestre e dal 2008 Jeep per le province di Venezia e Padova. Così a partire dal 2013, dopo l’apertura della nuova sede in Via Saragat a Mestre-Venezia, ha avuto l’esclusiva di vendita di aut nuove di tutti i marchi del Gruppo FCA.

Leggi anche –> Quanto guadagna Alice Campello: introiti e patrimonio della modella

Leggi anche –> Alice Campello, Lady Morata è bella come un sogno – FOTO

Alice Campello, chi è il fratello Alessandro: le curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In aggiunta, la concessionaria è anche specializzata nella vendita di auto km zero ed auto usate, non solo nelle provincie di Venezia e Padova, ma anche a Treviso, Vicenza e Rovigo. Come svelato proprio da Alessandro in una vecchia intervista, ha svelato le sue mansioni: “Io gestisco proprio la sede dedicata all’usato a Mestre. Abbiamo fatto il 10% in più ogni anno, nonostante la crisi. Oggi sicuramente la ripresa è cominciata, anche se sicuramente ci sarà una piccola flessione quando le Case interromperanno le forti campagne in corso di super rottamazione. Intanto stiamo vendendo tanto nuovo, sopra le aspettative”.