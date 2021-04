WTA Bogotà: Zidansek – Errani, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurra Sara Errani opposta a Tamara Zidansek.

Non solo azzurri impegnati nei tornei di tennis del circuito ATP, con Lorenzo Sonego che poco fa ha staccato il biglietto per la semifinale dell’ATP di Cagliari e Lorenzo Musetti che cerca di raggiungerlo in questo momento, nella sfida contro il serbo ungherese Laslo Djere. Anche il tennis femminile azzurro in queste ore potrebbe regalarci una bella soddisfazione.

Scende in campo alle 17 per i quarti di finale del torneo di Bogotà la campionessa italiana di tennis più titolata di sempre, ovvero la 33enne Sara Errani. Attualmente fuori dalle prime cento al mondo in classifica, anche a causa di una squalifica, dell’età e di un lento declino, l’azzurra ha saputo sfoderare in carriera dei numeri incredibili.

Sara Errani contro Tamara Zidansek: chi è l’avversario dell’azzurro

Trovata positiva al letrozolo nel 2017, la campionessa azzurra ha avuto dunque a che fare negli ultimi anni con diversi problemi legati al doping e alle squalifiche, ma le sue imprese sono difficili da dimenticare: 10 vittorie nel circuito WTA, l’Open di Francia nel 2012, la quinta posizione assoluta nel singolare nel 2013 e addirittura la prima nel doppio, dove in coppia con Roberta Vinci ha regalato davvero delle imprese memorabili, vincendo 5 tornei del Grande Slam.

Oggi si trova davanti nei quarti di finale a Bogotà la temibile tennista slovena Tamara Zidansek, classe 1997. L’attuale numero 93 al mondo, ma con un passato in cui ha sfiorato anche la top 50, ha al suo attivo due tornei WTA vinti in carriera nel singolare e tre nel doppio, due dei quali con l’olandese Arantxa Rus. La sfida sarà apertissima e dunque per Sara Errani non è da escludere l’ennesima semifinale della sua immensa carriera.

Vedere il match di tennis tra Errani e Zidansek in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura dell’azzurra Sara Errani, che a quasi 34 anni ha voglia di rimettersi in gioco. Per lei oggi la sfida di Bogotà contro la quotata tennista slovena è in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Per poter dunque seguire le imprese dell’azzurro, numero 68 al mondo, basta sintonizzarsi a partire dalle ore 17.00 sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.