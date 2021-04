Trespass, trama, curiosità e cast del film di questa sera su Italia 1

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 8 aprile 2021, con il film Trespass: ecco la trama e le curiosità della pellicola

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, giovedì 8 aprile 2021, con il film Trespass, in onda in prima serata su ItaliaUno. La pellicola parla di un commerciante di diamanti Kyle Miller che, insieme a sua moglie Sarah, vengono rapiti nella loro villa moderna e ricca di lusso. Successivamente anche la figlia sarà prelevata dai rapinatori, visto che non era presente in precedenza: al suo ritorno a casa, la ragazza trova i malviventi al suo interno. Così per loro tre sarà una lunga notte di violenza e ricche di storie, che riportano così alla luce aspetti oscuri del passato che legano le vite dei criminali con quelle delle vittime.

Trespass, trama, cast della pellicola

I protagonisti del film sono il celebre Nicolas Cage e Nicole Kidman, una coppia davvero da urlo, mentre il resto del cast è formato da attori minori. La pellicola è diretta da Joel Schumacher, uscita nel 2011 e ha incassato ben 10,1 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 24 mila dollari nel mercato statunitense. In Italia, invece, non è uscito al cinema. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 8 aprile 2021, in prima serata su ItaliaUno. Infine, il film è disponibile in streaming su NOW, Infinity, TIMVISION e anche on-demand su Sky.