Tragedia a Padova: “Ho un peso nel cuore”, poi la 19enne si toglie la vita

Una ragazza di soltanto 19 anni si è tolta la vita in stazione a Trebaseleghe. Di seguito i dettagli della drammatica tragedia.

Una terribile tragedia si è consumata ieri, giovedì 8 Aprile 2021, a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Una ragazza di soltanto 19 anni ha deciso di togliersi definitivamente la vita. La famiglia è completamente distrutta e non ci sono parole per poter descrivere il dolore provato dai cari della giovane. Leggiamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche->Tragedia nel mondo dello sport: calciatore morto impiccato a soli 32 anni

Un altro angelo è volato via troppo in fretta. È accaduto tutto in provincia di Padova, a Trebaseleghe, e l’avvenimento drammatico ha suscitato dolore e incredulità all’interno di tutto il paese. La ragazza di 19 anni si è recata con l’auto nei pressi della stazione, per poi attendere il primo treno e compiere il definitivo gesto. L’investimento mortale non ha lasciato alcuno scampo alla giovane, la cui vita è stata stroncata da un convoglio ferroviario in corsa.

Leggi anche->La tragedia di Rebecca: 15 anni e 4 diagnosi di cancro durante il Covid

L’intero avvenimento ha determinato l’interruzione temporanea del traffico ferroviario sulla linea Bassano-Venezia, con più precisione dalle ore 11:05 alle 12:45. Diversi treni hanno subito ritardi e molti dei passeggeri del convoglio che ha investito la ragazza sono scesi ed hanno proseguito in autobus. Sul posto sono immediatamente intervenute le autorità della Polizia Ferroviaria, la quale non ha però potuto fare assolutamente niente per la 19enne, deceduta sul colpo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Trebaseleghe, tragedia immane: 19enne si toglie la vita gettandosi sotto un treno

Una terribile tragedia ha scosso tutto il paese di Trebaseleghe, in provincia di Padova, ieri, giovedì 8 Aprile 2021. Una ragazza di soltanto 19 anni ha deciso di compiere l’atto estremo, togliendosi definitivamente la vita nei pressi della stazione. La giovane si è gettata sotto un treno in corsa, senza possibilità di scampo. All’interno della sua residenza ha lasciato un biglietto indirizzato ai suoi cari, comunicando loro che vivere non aveva più senso. La ragazza ha manifestato sul foglio un evidente senso di inquietudine e malessere, dichiarando di sentire ‘un peso nel cuore‘.