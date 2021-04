L’attrice Tosca D’Aquino ha condiviso con i fan i danni causati da un incidente occorsole in strada ed ha ringraziato ironicamente il Comune di Roma.

La conduttrice e attrice comica Tosca D’Aquino è incappata in un incidente mentre camminava per le strade di Roma. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, ma l’accaduto ha lasciato l’amaro in bocca all’attrice, la quale ha voluto condividere con i suoi fan tutta l’amarezza che prova e contestualmente denunciare la causa di questo incidente.

Il post pubblicato su Instagram per aggiornare i fan sulle proprie condizioni, infatti, mostra una gamba fasciata e sostenuta da un tutore e comincia con una battuta sarcastica da parte della conduttrice, la quale scrive: “Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto!”. Pare, infatti, che Tosca sia caduta a causa di una buca presente su un marciapiede della Capitale, procurandosi una brutta distorsione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Maurizio Vandelli, chi è la moglie Stella: età, foto, curiosità, vita privata

Tosca D’Aquino: “Fosse capitato ad una vecchietta sarebbe morta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tosca d’aquino (@officialtoscadaquino)

La stessa conduttrice tranquillizza i fan facendo capire che non si tratta di nulla di grave: “Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso!”. Tosca sottolinea come lo stato delle strade di Roma sia inaccettabile e aggiunge: “Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica!”.

Leggi anche ->Tosca D’Aquino, chi è: età, vita privata, foto e carriera dell’attrice

Immediato il supporto dei fan i quali concordano con la polemica sulle condizioni delle strade di Roma e le mostrano affetto e vicinanza per ciò che le è capitato. Tra i tanti che le hanno inviato messaggi di supporto ci sono anche alcuni esponenti del mondo dello spettacolo tra cui Nicoletta Romanoff, Sabrina Salerno, Samuel Peron e Alena Seredova.