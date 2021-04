Test psicologico, cosa vedi? Scopri cosa ti rende davvero infelice

Il test psicologico di oggi serve ad individuare ciò che bloccato nel tuo subconscio ti impedisce di essere felice.

Il funzionamento del test di oggi è il medesimo di quelli visti nelle settimane e nei giorni precedenti. Ci troviamo di fronte ad un’immagine che crea un’illusione ottica e ci viene chiesto di individuare qual è l’elemento che ci balza agli occhi a primo impatto. L’idea è che nella scelta impulsiva si possa manifestare il nostro subconscio e che possa emergere dunque un aspetto della nostra vita e della nostra mente che non riusciamo ad identificare a livello conscio.

Le immagini che possiamo vedere, infatti, hanno un valore simbolico basato sul complesso di valori attribuiti alle immagini nella nostra società. Basandosi su queste percezioni comuni, gli autori del test cercano di capire in base alla risposta data quale sia l’aspetto della nostra vita che ci rende infelici e non ci permette di esprimerci al meglio in questo momento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico: cosa blocca la tua felicità?

Se in questo periodo siete un po’ giù di corda e volete capirne il motivo o semplicemente siete curiosi di scoprire l’esito del test, non vi resta che osservare l’immagine e provare a rispondere.

Leggi anche ->Test della personalità, cosa vedi prima: sei estroverso o amorevole?

Il disco rotto

Se la prima cosa che avete visto è il disco rotto, può significare che in questo momento della vostra vita vi sentiate privi di energie. Probabilmente siete stanchi e stressati o semplicemente vi sentite demotivati dal fatto che ciò che fate non va esattamente come avreste sperato. Potrebbe essere giunto il momento di cambiare rotta a livello lavorativo o sentimentale. Ma potrebbe anche essere che vi serva solamente una pausa. Per capirlo, in ogni caso, dovete ritrovare armonia e serenità interiore.

Le due facce

Se ciò che vi ha colpito sono invece le due facce che sembrano formarsi tra le due parti del disco, può voler dire che siete afflitti da rabbia repressa. Potrebbe anche darsi che in questo momento ci siano due parti o più delle vostra personalità che sono in conflitto. Magari da un lato vorreste più tempo per lavorare, mentre dall’altro vorreste avere più tempo da dedicare alla famiglia. Questo conflitto interiore vi rende irrequieti, dovete imparare a capire quale delle cose che vorreste fare è predominante, e poi gettarvi su quella senza remore.

Leggi anche ->Test della personalità: pinguino o uomo, cosa vedete prima?

Il cerchio rosso

Se invece avete visto il cerchio rosso, probabilmente siete in una fase della vita in cui vi state concentrando su voi stessi. Essere egoisti non è necessariamente un fattore negativo, anzi alle volte potrebbe essere lo strumento per riequilibrare la propria interiorità, tuttavia dovreste cercare di trovare un equilibrio mantenendo empatia verso il prossimo se non volete mandare all’aria i rapporti interpersonali.