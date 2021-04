Terrance Miguel Hay è l’indimenticabile Padre Natura di Ciao Darwin. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giovane, bellissimo, intelligente e pure simpatico: Terrance Miguel Hay è stato un indimenticabile Padre Natura di Ciao Darwin nella puntata che va in onda in replica stasera su Canale 5, per l’ultimo appuntamento di Ciao Darwin – A grande richiesta. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Terrance Miguel Hay

Sudafricano originario di Cape Town, classe 1994, Terrance Miguel Hay lavora da parecchi anni nel mondo della moda, dividendosi tra sfilate e servizi fotografici. Ma è anche un grande amante degli animali, adora i cani e cavalli, e della natura (soprattutto intesa come “palestra” all’aria aperta). Insomma, quel che si direbbe un ragazzo per bene e molto equilibrato. A dargli una grossa spinta è stata senz’altro la sua bellezza e il fisico statuario che tiene in costante allenamento grazie allo sport.

Leggi anche –> Stasera in tv, Ciao Darwin: anticipazioni sulla puntata del 9 aprile

In passato Terrance si è persino guadagnato la copertina della rivista cult “Men’s Health”. Non per questo però ha trascurato lo studio: ha infatti frequentato la Grey High School, una scuola superiore maschile inglese di Port Elizabeth, in Sudafrica, tra le più antiche e prestigiose del paese. Nel 2017 si è anche laureato, ma non è dato sapere esattamente quale corso universitario abbia frequentato. Molto legato ai suoi genitori, adora anche viaggiare e divertirsi con gli amici. Non è sposato, non ha figli né tatuaggi visibili. Secondo i bene informati, però, il Padre Natura di Ciao Darwin è felicemente fidanzato con Carolyn Jannice Brophy, anche lei modella. Dio li fa e poi…

Leggi anche –> Sara Vulinovic, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin: età, foto, social, amori