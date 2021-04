Stasera in tv, Quarto Grado: anticipazioni del 9 Aprile 2021

Una nuova puntata di Quarto Grado è pronta più che mai ad intrattenere tutti i telespettatori. Ecco a voi qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera, venerdì 9 Aprile 2021, con Quarto Grado è confermato. La celebre trasmissione andrà in onda su Rete 4 alle ore 21:25 ed è pronta più che mai a sorprendere e intrattenere tutti i telespettatori. I conduttori Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi hanno in serbo per noi numerose novità ed il pubblico non sta più nella pelle. Scopriamo dunque insieme qualche succosa anticipazione inerente alla nuova puntata di oggi.

Questa sera il programma di Siria Magri ritornerà sulla vicenda di Stefano Barilli e Alessandro Venturelli. I due ragazzi, di rispettivamente vent’anni, provenienti da Piacenza e Sassuolo, sono scomparsi oramai da mesi, senza lasciare alcuna traccia. Di Venturelli non si hanno notizie da ben tre mesi, mentre di Barilli da due. Le madri hanno confermato che i due ragazzi non si conoscevano ma aleggia il sospetto che le motivazioni della loro scomparsa possano avere una matrice comune. I genitori sono infatti convinti, anche sulla base di alcune lettere scritte sia da Alessandro che da Stefano, che i due ragazzi siano stati manipolati, vittime probabilmente di qualche setta.

Durante il corso della puntata ci sarà posto anche per la vicenda di Peter Neumair e Laura Perselli in seguito alle drammatiche confessioni del figlio Benno. I due sono scomparsi insieme a Bolzano la sera del 4 Gennaio, senza lasciare alcuna traccia. Nel fiume Adige è stato in seguito ritrovato il cadavere della donna, mentre dei resti di Neumair non si sa ancora niente. Benno Neumair ha ammesso l’omicidio e l’occultamento del corpo dei suoi due genitori, perciò proseguono attualmente le ricerche per ricostruire le dinamiche della tragedia e ritrovare il cadavere di Peter.

Questa sera, alle ore 21:24 andrà in onda una nuova puntata della seguitissima trasmissione Quarto Grado. I due conduttori Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero sono pronti più che mai a tenere in mano le redini del programma e a lasciare tutto il pubblico con il fiato sospeso. Che cosa avrà in serbo per noi l’episodio di venerdì 9 Aprile 2021? Tutti i telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo stasera durante l’attesissimo appuntamento su Rete 4.