Stasera in tv Propaganda Live: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv Propaganda Live. Come ogni venerdì il programma targato La7 torna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo di più.

Venerdì sera ormai è sinonimo di Propaganda Live. Oggi, venerdì 9 aprile, andrà in onda come sempre alle 21:15. Il padrone di casa, Diego Bianchi, commenterà con gli ospiti in studio alcuni argomenti caldi degli ultimi giorni.

A fargli compagnia sul palco ci sarà anche Makkox, grande disegnatore satirico. Le sue vignette riusciranno certamente a movimentare la puntata a vari livelli di intensità.

Stasera in tv Propaganda Live: ospiti della serata e recap dell’episodio precedente

Non mancheranno neanche questa sera gli ospiti fissi del programma. Valerio Aprea e Fabio Calenza sono ormai di casa. Oltre a loro farà il suo grande ritorno anche Memo Remigi. Immancabili anche Paolo Celata, Francesca Schianchi e Costanze Reuscher. Nella puntata di oggi sarà presenta anche Alessio Marzilli.

Per conoscere il nome degli altri ospiti si dovrà aspettare ancora ma il programma regalerà come sempre spunti di riflessione interessanti. Un’episodio dove non mancheranno neanche i commenti ai tweet più interessanti da parte del mitico Zoro.

Se non sono ancora trapelati i temi di questo episodio, sappiamo bene che la scorsa puntata è stata incentrata sulla cultura e sul teatro grazie all’intervista con Paolo Rossi. Sempre durante la serata del 2 aprile si è parlato anche di vaccini e in particolare della squadra mobile dell’Esercito italiano che a Potenza porta avanti la campagna vaccinale per i più fragili.

Chi non riuscisse a sintonizzarsi su La7 potrà vedere la puntata in streaming. Propaganda Live va in onda sui canali 7 e 507 in HD del digitale terrestre, sul 7 e 107 in HD di Tivùsat e 107 e 5507 in HD su Sky.