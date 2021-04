Stasera in tv | Canzone segreta di Serena Rossi: gli ospiti di oggi, 9 aprile

Lo show di Serena Rossi, Canzone segreta, sarà in onda stasera con la quarta puntata su Rai 1: ospiti e anticipazioni, oggi 9 aprile

Canzone Segreta, lo show emotainment di Rai1 condotto da Serena Rossi ha dimostrato di incontrare il favore del pubblico e anche stasera andrà in onda in prima serata e sul primo canale a partire dalle ore 21.25.

Sorprese e ospiti d’eccezione provenienti dal panorama artistico italiano (e non solo) si alterneranno su una bianca poltrona, simbolo del programma. Scopriamo insieme gli ospiti della serata e qualche anticipazione sulla messa in onda dello show.

Potrebbe interessarti anche —> Serena Rossi dice no al matrimonio: che succede con Davide Devenuto?

Canzone Segreta di Serena Rossi: uno show interamente dedicato ai sentimenti… dei Vip

Penultima delle cinque puntate in programma, quello di stasera sarà un appuntamento dedicato ai sentimenti e alle emozioni che gli ospiti proveranno durante la sorpresa a loro dedicata. Uno show che promette (e mantiene) un susseguirsi di colpi di scena che sapranno mettere a nudo l’anima di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e del panorama artistico italiano in genere, spogliandoli della loro veste ufficiale. I protagonisti sono personaggi assai noti, eppure dalle storie di vita per lo più sconosciute al grande pubblico che si ritroveranno faccia a faccia con se stessi e con le loro emozioni più profonde. Un ritorno all’emotainment in piena regola quello di stasera, un genere relativamente poco trattato dalla Rai e riportato in auge principalmente da Mara Venier e dalla sua Domenica in.

Potrebbe interessarti anche —> Canzone segreta, che gaffe di Amanda Lear: Serena Rossi ci rimane male

Gli ospiti della prima serata:

Orietta Berti,

Belen Rodriguez,

Ornella Muti,

Eleonora Daniele,

Marco Bocci,

Alessio Boni.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!