Simone Alliva: chi è il giornalista e scrittore, carriera e curiosità

Nato in Calabria, Simone Alliva è un giornalista professionista che ha iniziato la propria carriera diversi anni fa in una serie di redazioni locali. Successivamente, ha scelto di trasferirsi a Roma. Qui si occupa in particolar mondo di cronaca politica, con particolare riferimento ai diritti civili.

Grazie a questo suo impegno a favore dei diritti civili e nella lotta in particolare all’omofobia, ha avviato diverse collaborazioni e ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive. In particolare, nella puntata del 9 aprile 2021, per lui arriva la partecipazione alla trasmissione di LA7, Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi in arte Zoro, spalleggiato da Makkox.

Cosa sapere sul giornalista e scrittore Simone Alliva

Autore per L’Espresso di diverse inchieste. Simone Alliva si è occupato tra l’altro di omofobia anche per il noto settimanale italiano. La sua inchiesta più nota al pubblico si chiama proprio Caccia all’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia. Il libro pubblicato per Fandango nel 2020 è anche esso intitolato Caccia all’omo. Per la prima volta, il saggio ricostruisce quelli che sono i casi di violenza di matrice omotransfobica in Italia.

Da Roma a Torino, passando per Cagliari e Domodossola, il libro scritto da Simone Alliva fa il punto di quella che è la situazione del nostro Paese per quanto concerne la violenza e l’omotransfobia. Simone Alliva si è anche occupato di fatti internazionali: nel 2017 ha pubblicato sull’Huffington Post la prima inchiesta in assoluto su quello che è il tema della persecuzione degli omosessuali in Cecenia. Oltre che con L’Espresso, il giornalista e scrittore collabora anche con Esquire Italia.