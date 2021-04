Tutti i tradimenti del Principe Filippo: la Regina Elisabetta voleva divorziare

Oggi si è spento all’età di 99 anni il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. Ma come andava davvero tra di loro?

Il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, oggi morto all’età di 99 anni, è stato accanto alla sua consorte Elisabetta per mezzo secolo, rinunciando per chiedere la sua mano a Giorgio VI alle sue origini, al suo credo ortodosso e alla sua brillante carriera nella Royal Navy. Ma non è sempre tutto oro quello che luccica e nonostante per Buckingham Palace l’immagine pubblica sia estremamente importante, spesso dietro le quinte le cose non sono proprio come vengono mostrate all’esterno. Allora qual era veramente il rapporto tra Elisabetta e Filippo?

Elisabetta e il Principe Filippo hanno rischiato il divorzio

Sì, i Reali hanno rischiato il divorzio. E non una, ma ben 63 volte! Pare infatti che siano state davvero tante le occasioni in cui Elisabetta sia stata sull’orlo di divorziare da Filippo, dimostrando che l’immagine pubblica che i Reali devono curare nel minimo dettaglio, non corrisponde sempre alla verità. Del resto, un matrimonio che dura da 73 anni, non può non aver avuto momenti di crisi, anche se si parla della Regina di Inghilterra.

I motivi delle minacce di Elisabetta di girare i tacchi e divorziare da Filippo sono da ricercare nelle frequenti scappatelle e tradimenti di cui pare essersi macchiato il Principe e che hanno fatto scandalo a Buckingham Palace per numerose volte. Dalla scrittrice Daphne Du Maurier all’ attrice Anna Massey , alla la contessa di Westmoreland, sono davvero tante le donne che pare abbiano avuto a che fare con Filippo e non per questioni istituzionali.

Nonostante non esistano prove concrete delle amanti di Filippo, i gossip sono tanti e i tabloid inglesi si sonon davvero scatenati nel corso degli anni. Ma nel nome della Corona Inglese e della famiglia, Elisabetta, alla fine, ha sempre tollerato tutto ed è sempre stata una donna forte e carismatica che ha sempre lasciato suo marito in ombra, offuscato dal carattere di lei.