Nonostante la costante carenza di scorte Ps5 in Gran Bretagna ha già battuto le vendite complessive di WiiU, PsVita e Dreamcast.

Il paradosso di questi primi mesi di next gen riguarda il costante abbattimento di record di vendita che Ps5 sta facendo registrare nel mondo nonostante la costante carenza di scorte. Grazie ai risultati finanziari offerti da Sony, infatti, si è scoperto che la nuova consolle nipponica è stata la più venduta della storia al lancio ed ha fatto registrare il numero record di 4,5 milioni di unità vendute in poco più di un mese. Il dato riguarda la fine del 2020, ovvero dal 22 novembre al 31 dicembre dell’anno passato.

Nei primi mesi del 2021 le vendite si sono arrestate a causa della mancanza di scorte di Ps5, una mancanza che è stata solo parzialmente risolta dal colosso giapponese, il quale avrebbe fornito e venduto circa 3 milioni di consolle tra la fine di febbraio e marzo (almeno questi erano i numeri di unità che dovevano arrivare in quel periodo secondo quanto comunicato dalla stessa azienda). Sebbene non vi siano conferme statistiche ufficiali, pare che Ps5 abbia piazzato oltre 6,5 milioni di unità in 5 mesi ed è già la consolle più rapidamente venduta nel mercato Usa.

Ps5 ha già venduto più di WiiU, PsVita e Dreamcast in Gran Bretagna

Numeri impressionanti, soprattutto se si pensa che in giro per il mondo ci sono milioni di persone alla costante ricerca di una Ps5 e dunque che la domanda è ancora molto alta e che nei prossimi mesi questi dati statistici possono essere solamente incrementati. I numeri spiegano anche perché, complice la difficoltà di produzione causata dalla pandemia, l’offerta di Sony non riesca mai a pareggiare la domanda del mercato.

Un ulteriore e impressionante dato statistico è stato fornito dal giornalista di GamesIndustry.biz, Christopher Dring. In uno dei suoi ultimi tweet, questo ha rilasciato una curiosità sulla nuova Playstation: “Fatto curioso. Ps5 ha già venduto più di WiiU, PsVita e Dreamcast nel Regno Unito”. Il dato è sorprendente poiché, sebbene si tratti di consolle che hanno floppato in termini di vendite, si riferisce alle vendite totali delle tre consolle. Il successo di Ps5 è la conferma di come il brand in questi anni sia diventato e rimanga il leader del mercato consolle. Una leadership talmente consolidata che ha convinto il maggiore competitor, Microsoft, a scegliere la strada dei servizi (strada che in futuro potrebbe garantirgli di scalzare Sony dal ruolo di leader del settore), differenziando l’offerta.