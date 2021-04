Paola Di Benedetto choc: “Con Fede 3 anni di delusioni”

Paola Di Benedetto si è confidata in un’intervista, rivelando come vanno le cose con il fidanzato Federico Rossi, con il quale è legata da diverso tempo.

Paola Di Benedetto, vincitrice del “Grande Fratello Vip 4“, ha deciso di fare dei bilanci nella sua vita, partendo dalla relazione con il fidanzato Federico Rossi, ex cantante del duo Benji&Fede. L’influencer è legata al giovane da tre anni e ha voluto ripercorrere le tappe salienti della loro relazione.

L’influencer Paola Di Benedetto è insieme al cantante solista Federico Rossi da tre anni. Nelle scorse ore il giovane ha pubblicato il suo primo singolo musicale, “Pesche“, un brano dalle note leggere e spensierate che si addice al carattere del suo compagno. Sembra che i due abbiano vissuto alti e bassi durante la loro relazione ma, nonostante tutto, per loro ha trionfato sempre la voglia di non mollare. “Da 3 anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni. Il più delle volte abbiamo scelto di stare l’una dietro la vita dell’altro, in silenzio, ma essendoci sempre“, ha scritto l’influencer su un post di Instagram.

Paola Di Benedetto, com’è il rapporto con Federico Rossi

Oggi per Paola Di Benedetto è un giorno felice, in quanto il suo compagno ha finalmente rilasciato il suo singolo musicale, “Pesche” che, come descrive l’influencer, “canta di amore ma senza prendersi troppo sul serio“. La giovane ha fatto i complimenti al suo fidanzato che, di comune accordo con il suo ex collega Benjamin Mascolo, ha sciolto il duo per intraprendere una carriera da solista.

Il post di Paola Di Benedetto ha riscosso un gran successo: ad un’ora dalla pubblicazione c’erano oltre 70 mila like e centinaia di commenti entusiasti. Tra le persone a commentare anche Patrick Ray Pugliese, che ha conosciuto l’influencer al “Grande Fratello Vip 4” ed ha incontrato Federico Rossi una volta concluso il reality, instaurando una bella amicizia con lui. Prima che la giovane entrasse nella Casa più spiata d’Italia, la coppia si era allontanata e aveva affrontato un momento difficile: in molti pensavano che la loro relazione fosse terminata e si era mormorato persino di un tradimento. A vederli oggi, Paola e Federico sono più innamorati di prima e qualsiasi ombra nel loro passato sembra essere lontana anni luce.