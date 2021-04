Padre Natura, chi è la fidanzata di Terrance Hay: Carolyn Jannice Brophy

Scopriamo insieme chi è Carolyn Jannice Brophy, la donna che è riuscita a far capitolare Terrance Hay: il Padre Natura di Ciao Darwin 7

Terrance Miguel Hay, leva 1994, è Padre Natura nella nuova stagione di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Il programma, condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti, per quest’edizione aveva deciso di cambiare rotta e di avere un Padre Natura. E questo ruolo è stato assegnato proprio al modello, dall’aria quasi inarrivabile, Terrance Miguel Hay. Ma questo giovane è poi così lontano nell’empireo come sembra. Infatti, una bella giovane è assolutamente riuscito a farlo capitolare. Di chi stiamo parlando? Carolyn Jannice Brophym fidanzata di Padre Natura. Anch’essa modella, attualmente è stanziata in Sud Africa. Questo, più il mestiere del compagno, la legittimano in quanto Madre Natura? Ad ogni modo, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Eleonora Daniele, il dramma del fratello: perché è morto giovanissimo

La vita di Carolyn e Terrance, Mr. e Mrs. Natura

Sfortunatamente, non si sa molto di Carolyn Jannice Brophym se non che fa la modella e che ama molto gli animali. Infatti, sul suo profilo Instagram ci sono quasi più foto con creature pelose che con il fidanzato! Ad ogni modo, quel poco che sappiamo su di lei lo si evince dai suoi profili social, dove è solita pubblicare (sebbene non molto spesso) foto sia sulla sua carriera che sulla sua vita privata. Proprio dal suo account Instagram siamo riusciti ad ipotizzare che la giovane viva felicemente in una fattoria in Sud Africa con il fidanzato. Una vita semplice, lontana dalle telecamere e fatta di contatto con la “Natura”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Sabrina Salerno incontenibile: così fa impazzire tutti i fan

Giochi di parole a parte, sembra che la coppia viva spensierata nel loro idillio naturalistico dall’altro capo del mondo. Noi speriamo di rivederli presto, magari nella prossima stagione di Ciao Darwin, magari insieme!