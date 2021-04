Ornella Muti, la figlia Naike Rivelli: perché nessuno sa chi sia il padre

Naike Rivelli è la figlia della nota attrice Ornella Muti, di cui ha seguito in parte le orme nel mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo invece di suo padre?

Nike Rivelli è l’esuberante figlia dell’attrice Ornella Muti, alla quale somiglia molto fisicamente (e non solo) e di cui ha deciso di seguire le orme, almeno in parte, nel mondo dello spettacolo. E suo padre? A quanto pare non si sa chi sia…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il “giallo” del papà di Naike Rivelli

Per molti anni Naike Rivelli ha frequentato regolarmente il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro convinta che fosse suo padre. In seguito a un test del DNA richiesto dall’uomo, tuttavia, i due hanno scoperto di non avere legami di parentela. La madre, Ornella Muti, ha poi dichiarato di non conoscere l’identità del padre biologico di Naike.

Leggi anche –> Naike Rivelli, scena a luci rosse poi le polemiche: ha violato la legge?

A onore del vero, Naike Rivelli ha sempre considerato suo padre l’uomo con cui Ornella Muti è stata sposata, ovvero Federico Facchinetti, ma in realtà a tutt’oggi non sa (o almeno nessuno ha mai rivelato ufficialmente) chi sia il suo vero genitore. “Non lo conosco, non c’è mai stato e non mi interessa sapere chi sia” ha spiegato del resto la stessa Naike Rivelli a Paola Perego.

Leggi anche –> Naike Rivelli provoca Instagram: “Perché censurare i capezzoli?”

Questa grave lacuna nella vita di Naike Rivelli è stata in ogni caso più che compensata dal bellissimo rapporto che la lega alla madre Ornella Muti e al resto della sa famiglia. Le due vivono in simbiosi, condividono lo stesso tetto e si appoggiano l’una all’altra senza mai indietreggiare nemmeno quando c’è un nemico da affrontare (come la lite con Barbara d’Urso e l’arrivo in Tribunale dopo un battibecco a distanza).