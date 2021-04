Ornella Muti, chi è l’ex marito Federico Fachinetti: età, lavoro, curiosità

Chi è Federico Fachinetti? L’uomo è stato il marito di Ornella Muti per 8 anni, ed è conosciuto per lo scandalo del 1994.

Inutile presentarla: Ornella Muti (il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli) è una delle attrici italiane più conosciute. La donna è sempre stata disposta a parlare tranquillamente della sua vita amorosa, tanto da confessare in molte interviste le sue peripezie romantiche (come quando si dispiacque di non aver avuto un rapporto con il meccanico di cui si era invaghita a 13 anni). Dal 1988 al 1996, però, la Muti è stata con Federico Fachinetti.

Chi è lui

Federico Fachinetti ed Ornella Muti sono stati sposati per ben otto anni: i due hanno anche avuto due figli, Carolina e Andrea Fachinetti. Cosa sia successo a Federico dopo il divorzio non si sa: l’uomo è molto riservato. La stessa privacy però non lo ha coperto durante la sua relazione con Ornella, e molti ricordano ancora oggi dello scandalo del 1994.

Federico Fachinetti, infatti, è stato arrestato nel 1994 per associazione a delinquere. In particolare, l’uomo è stato incastrato da una perizia calligrafica: Federico avrebbe falsificato ben 15 firme. Ancora peggio, la polizia nel ’94 lo arrestò in un appartamento a Roma, cogliendolo sul fatto insieme ad una giovane ragazza slava (decisamente non la moglie!).

A quanto pare, l’uomo ha doti a molti sconosciute. In un’intervista con Superveleno, Ornella Muti lo ha paragonato all’ex marito. “Undici o dodici anni fa conobbi Federico Fachinetti. Era tutto il contrario di Alessio Orano. Prima di lui, io avevo avuto tutti gli uomini che avevo voluto. Von Federico vivevo in una totale armonia sessuale. Era il mio uomo ideale: nessuno ignora che il sesso non ha bisogno d’amore per funzionare. Ma io e Federico abbiamo raggiunto il coito spirituale”.