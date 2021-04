Maurizio Vandelli, chi è la moglie Stella: età, foto, curiosità, vita privata

Musicista amato e fondatore degli Equipe84, Maurizio Vandelli non ha mai smesso di suonare. Ma cosa sappiamo della moglie Stella?

Indubbiamente tra i volti più noti e amati della musica italiana, soprattutto per chi ha vissuto i favolosi anni ’60 e ’70 e l’enorme successo dell’Equipe84, Maurizio Vandelli suona da quando è nato e non ha mai smesso. Dalla riviera romagnola, in cui cantava e suonava con gli amici quando era molto giovane, Vandelli è arrivato sul palco dell’Ariston in una carriera sempre in ascesa che lo ha visto collaborare con tutti i big della musica italiana, da Rita Pavone a Shel Shapiro. Ma nella vita di Maurizio non c’è solo musica: cosa sappiamo della donna che gli ha rubato il cuore?

Stella, chi è la moglie di Maurizio Vandelli

Una carriera brillante fatta di dischi di platino, collaborazioni stellari e migliaia di copie vendute, quella di Maurizio Vandelli, che ha dedicato tutta la sua vita alla musica ed è riuscito a realizzare i suoi sogni. Nato a Modena nel 1944, Maurizio ha iniziato a suonare quando era giovanissimo e si divertiva con i suoi amici sulla riviera romagnola. Ma il suo talento è stato ben presto notato da tutti.

Leggi anche–>Maurizio Vandelli: chi è, età, carriera e vita privata del cantante

Il vero successo è arrivato con la fondazione, negli anni ’60, dell’Equipe 84 assieme a Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli, che hanno fatto la storia della musica beat in italia. Alcuni brani dell’Equipe sono tuttoggi cantanti, coverati e usati, come “Ho in mente te”. Una carriera brillante e piena di successi e soddisfazioni: una carriera solista, dopo l’addio all’Equipe nel 1970, la collaborazione con Shel Shapiro e la nascita della sua bella famiglia.

Leggi anche–>Alberto Radius, chi è il cantante e chitarrista di Battisti: età, carriera e vita privata

Proprio per quanto riguarda la famiglia, Maurizio è molto riservato sulla cosa e non si hanno molte informazioni a riguardo. E’ sposato con Stella, che è stata la sua manager per tantissimi anni e i due hanno avuto un figlio nel 1998, Andrea. I due vivono felicemente in Brianza.