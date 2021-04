Maurizio Vandelli: chi è, età, carriera e vita privata del cantante

Maurizio Vandelli è un noto cantante italiano. Scopriamo di più su di lui tra carriera, curiosità e vita privata.

Vandelli è un cantante molto apprezzato dal pubblico italiano. Il successo arriva con “Io ho in mente te” dell’Equipe 84. Tanto fama e notorietà che non lo abbandonano dagli anni’60.

Cantante e chitarrista. Un artista che è riuscita a entrare nel cuore degli italiani e che si è guadagnato un posto d’onore nel mondo della musica italiana. Scopriamo di più su di lui.

Maurizio Vandelli: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Il suo esordio nel panorama musicale avviene con Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli. Sarà proprio con loro che andrà a formare l’Equipe 84. Con questo gruppo riesce a conquistare il cuore del pubblico con quelli che poi diventeranno grandi successi.

Nonostante il gruppo possa contare su numerosi fan, la sua formazione subisce qualche cambiamento. Nel 1970, Vandelli si sgancia e prende la strada da solista, ma senza successo. Il gruppo si unisce di nuovo nel 1979. Sarà proprio quell’anno che consacrerà il gruppo al successo e alla notorietà.

Nel 2000, Vandelli si esibisce durante il concerto di Capodanno. La serata non va però come previsto. La folla è così numerosa e in delirio da causare molti feriti. Lo stesso cantante viene colpito da un mazzo di chiavi e si ferisce a un sopracciglio.

Anche negli ultimi anni si continua a sentire il suo nome. Nel 2018 collabora con Shel Shapiro per l’album “Love and Peace” e l’anno dopo veste i panni di giudice nella giuria di Sanremo Young.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’uomo è nato a Modena nel 1944 e la passione per la musica lo accompagna fin da quando è piccolo. Ad oggi è sposato con Stella che è stata per molti anni anche la sua manager. Insieme hanno avuto un figlio: Andrea. L’uomo è molto riservato e non si hanno molte altre notizie. Sappiamo che vive in Brianza, a Brughiero, con la sua famiglia.