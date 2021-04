Lorenzo Musetti, dove arriva in classifica Atp se vince il torneo di Cagliari. Il tennista toscano è in rampa di lancio e a soli 19 anni rappresenta uno dei talenti più puri dell’intero circuito (insieme al connazionale Jannik Sinner).

Lorenzo Musetti con l’approdo ai quarti di finale dell’Atp 250 di Cagliari si è già assicurato il suo best ranking che equivale alla posizione 83 nella classifica generale. Se dovesse però arrivare a vincere il torneo il suo sarebbe un vero e proprio balzo in avanti che gli permetterebbe di entrare in tantissimi tornei da qui in avanti.

Insomma il destino sembra segnato e sono già in tanti tra tifosi ed esperti del settore a prevedere entro due o tre anni un clamoroso duello Sinner-Musetti magari proprio in una finale di Slam. Attualmente Sinner è già numero 22 al mondo, ma Musetti, che è anche di 6 mesi più giovane dell’altoatesino, potrebbe presto raggiungerlo.

Lorenzo Musetti, la classifica Atp gli sorride

Come dicevamo con una vittoria nell’Atp 250 di Cagliari (per nulla scontata ovviamente, ma comunque plausibile visto il talento e il momento di forma), Lorenzo Musetti raggiungerebbe il suo best ranking.

Nella classifica generale arriverebbe infatti tra i primi 60 al mondo e più precisamente nella posizione numero 59. Insomma un balzo in avanti che gli garantirebbe praticamente l’accesso al tabellone non solo degli Slam, ma di tutti i tornei più importanti senza dover passare più da qualificazioni o wild card.