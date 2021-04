Karma B: chi sono i due cantanti e drag queen, carriera e curiosità

Carriera e curiosita su Karma B: chi sono i due cantanti e drag queen, cosa sapere, il successo e i loro veri nomi.

Il duo di drag queen “Karma B”, composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, è sicuramente tra i più famosi d’Italia, grazie anche alle loro esibizioni televisive e alle loro interviste, che li hanno sdoganati e hanno resi celebri. I loro esordi nella loro Catania, quindi approdano a Roma, alle serate di Muccassassina ideate da Vladimir Luxuria.

Passo dopo passo, hanno costruito una propria particolarissima carriera che li ha resi famosissimi. Tra le altre location in cui si sono esibiti, il Planet Alpheus o il Gay Village. Non hanno mai nascosto di avere come punto di riferimento Conchita Wurst e il suo modo di concepire uno spettacolo di drag queen.

Cosa sapere sui Karma B: carriera e curiosità

Le loro performance hanno fatto il giro del mondo: da Roma a Milano, quindi Londra, Ibiza, New York, Messico e Russia. Da praticamente un quarto di secolo, i Karma B dividono il palcoscenico tra performance, spettacoli e cinema e in un locale di New York, nel 2006, hanno avuto la possibilità di ‘scoprire’ Lady Gaga prima che la popstar conoscesse la fama mondiale della quale gode attualmente in ttutto il mondo. Tra gli spettacoli teatrali, ci sono “A qualcuno piace Karma”, “Dive Divine” e l’ultimo in ordine di tempo, “Ostriche e caffè americano”, con Sandra Milo.

I Karma B hanno affermato su loro stessi: “Abbiamo praticamente creato noi stessi, ci siamo modellati senza avere riferimenti o particolari ‘aiuti’. L’unica cosa che ci ha sempre accompagnato è la curiosità. Quella è la chiave di tutto. Di ricordi siamo pieni, la maggior parte positivi, ma non viviamo guardando indietro”. In televisione sono apparsi praticamente ovunque, da “All Together Now” a “Propaganda Live”, passando per “Da noi a ruota libera”.