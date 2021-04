Isola dei Famosi choc: Braida abbandona per gravi motivi familiari

All’Isola dei Famosi arriva un colpo di scena, Beppe Braida abbandona il reality a causa di gravi problemi famigliari. Ecco cos’è successo.

Per l'”Isola dei Famosi” arriva un colpo di scena non da poco: il comico Beppe Braida è stato costretto a ritirarsi dal reality condotto da Ilary Blasi. Il comunicato stampa ufficiale è stato condiviso dalla stessa trasmissione, che lo ha pubblicato sui social.

Come ha fatto sapere dall’account Instagram ufficiale de “L’Isola dei Famosi“, Beppe Braida è costretto a ritirarsi dal reality a causa di “gravi motivi familiari” che porteranno il comico ad allontanarsi immediatamente dalle Honduras per fare rientro in Italia. Non sono specificati quali siano i motivi gravi che hanno portato il comico ad abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi, ma è stato reso noto che a partire da oggi il comico non è più tra i naufraghi. Questa quindicesima edizione del reality è stata caratterizzata da momenti piuttosto travagliati.

Isola dei Famosi, Beppe Braida lascia il reality

All'”Isola dei Famosi” non si può mai stare tranquilli: prima l’infortunio dell’ex giocatore della Lazio Paul Gascoigne, ora arriva la notizia dell’abbandono di Beppe Braida. I naufraghi rimasti in Honduras, inoltre, continuano ad affrontare non pochi problemi, primo tra tutti il reperimento di cibo. La produzione del reality ha dovuto prendere una decisione mai presa nelle edizioni precedenti: inviare una persona esterna allo show, il pescatore Thomas, per insegnare ai naufraghi a procacciarsi i pesci.

Il pescatore Thomas ha insegnato alcuni trucchi ai concorrenti per avere successo nella pesca e i naufraghi sembrano aver imparato già molto da lui: Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi e Isolde Kostner, ex campionessa di sci, sono riuscire già a pescare da sole. All'”Isola dei Famosi“, nonostante l’abbandono di Beppe Braida, potrebbe arrivare un nuovo naufrago: Ignazio Moser. Il compagno di Cecilia Rodriguez sarebbe pronto a partire per l’Isola, manca solo la sua firma sul contratto.