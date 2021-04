Incendio Latina, tragica scoperta: una donna muore tra le fiamme

News incendio Latina, i Vigili del Fuoco intervenuti il prima possibile per domare le fiamme scoprono il cadavere di una donna.

Incendio a Latina, c’è una vittima a seguito di un rogo divampato nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021. Si tratta di una donna in terza età, che abitava in un appartamento di Borgo Grappa, a breve distanza dalla nota località di mare di Sabaudia.

Assieme all’anziana è rimasta coinvolta un’altra persona, la quale però è riuscita a salvarsi. Quest’ultima risulta pesantemente intossicata dal fumo inalato. Su questo incendio a Latina sono in corso degli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti dopo una segnalazione ricevuta da alcuni residenti. Non si conosce altro su quanto successo.

Le indagini vedono coinvolti anche i carabinieri di stanza nella locale casera di Borgo Grappa. Da quel che risulta, la vittima era costretta a letto e per questo motivo non è riuscita a scappare per mettersi in salvo. Non si conoscono ancora le sue generalità né quelle della persona che era con lei.

Incendio Latina, due giorni fa un altro episodio su un bus in servizio

Un altro incendio sempre a Latina aveva avuto luogo nel territorio di Minturno, a bordo di un autobus della ditta Cotral. Il mezzo è andate del tutto distrutto e tutto quanto è successo proprio durante l’orario di servizio.

C’erano diversi passeggeri a bordo, che però la preparazione e la prontezza di riflessi dell’autista hanno consentito di porre al sicuro. Al sorgere del fumo, il conducente ha accostato intimando a tutti quanti di scendere.

Inoltre è stato bravo nel non far coinvolgere altri veicoli, riuscendo a fermare il bus finito in breve tempo preda delle fiamme al bordo della strada. I Vigili del Fuoco hanno dovuto impiegare un’ora e mezza per spegnere il fuoco.