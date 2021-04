Ancora insulti e minacce per l’attore Gian Marco Tognazzi, che ha interpretato Luciano Spalletti nella serie su Francesco Totti

Ancora tanti problemi per Gian Marco Tognazzi, celebre attore italiano che ha interpretato l’allenatore Luciano Spalletti nella serie di Sky “Speravo de morì prima” su Francesco Totti. Le persone non riescono ancora a fare differenza tra fiction e realtà: “Insulti e minacce da gente che non ha capito la differenza tra un attore e il personaggio”. In una recente intervista a “DiPiù” lo stesso attore ha rivelato: “Mi hanno detto di tutto, tipo che io ho costretto Totti a ritirarsi, che me la faranno pagare. Io non sono il vero Luciano Spalletti? Non lo capiscono? In parte me li aspettavo”. Poi ha aggiunto i motivi: “Sia perché questa serie parla di uno sport molto popolare come il calcio e di un uomo amato come Totti. Anche ad altri attori in passato è capitato tutto questo, ossia di essere scambiati per il personaggio interpretato nella finzione”.

Gian Marco Tognazzi sotto choc: insulti e minacce di morte dai tifosi di Totti

Anche ai microfoni di Libero aveva svelato questa difficoltà per l’attore che ha vestito i panni di Luciano Spalletti: “Un conto è criticare, un conto è insultare. C’è una bella differenza. I social sono estremamente positivi, ma c’è chi travisa il loro utilizzo. Servirebbero delle regole”. Ancora una volta non si riesce a fare la differenza tra l’attore che ricopre un ruolo nel suo lavoro e la verità. Tanti insulti e minacce arrivati sui social network per il celebre attore italiano, che ha dovuto affrontare anche questo problema nelle ultime settimane quando è andata in onda la serie su Totti su Sky Sport.