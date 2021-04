Fratelli di Crozza, anticipazioni del 9 aprile: le imitazioni più divertenti

Fratelli Crozza torna con il suo consueto appuntamento sul piccolo schermo. Scopriamo le anticipazioni della puntata.

Satira e ironia, queste le parole chiave del programma con Maurizio Crozza. L’episodio andrà in onda questa sera, venerdì 9 aprile, in prima serata. Come sempre si parlerà con ironia di vari temi politici e sociali.

Dopo la replica della scorsa settimana, questa sera si darà il via ai nuovi episodi. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Fratelli Crozza: ecco tutto quello che c’è da sapere

Anche questa sera l’appuntamento è alle 21:25 su Nove. Il pubblico non vede l’ora di poter assistere alle tante imitazioni esilaranti del comico. La satira di Crozza saprà regalare tante risate ironizzando sull’attuale situazione politica e sociale.

Leggi anche -> Aperture 2 giugno, Draghi favorevole ma ad una sola condizione

Questo episodio è molto atteso dato che per ben due settimane non ci sono stati nuove puntate. Il 26 marzo l’appuntamento era stato rimandato per alcuni casi di Covid, mentre il 2 aprile era andata in onda una replica per la pausa pasquale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

C’è grande attesa anche per le nuove imitazioni del comico genovese. Tra i personaggi più apprezzati ci sono senza dubbio Crozza-Briatore e Crozza-Berlusconi. Tra i suoi cavalli di battaglia non si può dimenticare neanche Crozza-De Luca che riproposto in molte stagioni del programma.

Leggi anche -> Stasera in tv, Quarto Grado: anticipazioni del 9 Aprile 2021

In questa stagione non sono mancati personaggi nuovi come quello di Roberto Saviano. Il comico riesce sempre a cogliere gli aspetti caratteristici delle persone che imita, ottenendo sempre grande successo tra il pubblico. Ovviamente non potano mancare neanche Crozza-Spirlì e Crozza-Figliuolo.

Crozza riesce ad affrontare qualsiasi argomento con leggerezza e ironia, nonostante il tema dei vaccini e della pandemia tenga con il fiato sospeso molti italiani. Niente paura per chi non riuscisse a vedere tutti gli episodi, tutte le puntate sono disponibili su Discovery+.