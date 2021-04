Eleonora Daniele, il dramma del fratello: perché è morto giovanissimo

Eleonora Daniele convive da qualche anno con il dolore per la prematura scomparsa del fratello Luigi, al quale era molto legata.

Il 17 febbraio è una data molto triste per Eleonora Daniele: quel giorno, infatti, la conduttrice ha perso suo fratello Luigi, morto nel 2015 all’improvviso e ancora giovanissimo, a soli 44 anni. Per lei era come un figlio: una persona davvero speciale alla quale era molto legata.

La tragedia familiare di Eleonora Daniele

“Sei anni che te ne sei andato – ha scritto lo scorso febbraio Eleonora Daniele sui social, in occasione della triste ricorrenza -. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita”. Luigi Daniele era affetto da una forma di autismo e ormai da tempo viveva in una struttura specializzata a Padova. Per Eleonora era un figlio più che un fratello, e la ferita della perdita non si rimarginerà mai.

La conduttrice padovana e suo fratello erano legatissimi e condividevano un rapporto speciale, anche se lei ne ha parlato in poche occasioni. “Ogni giorno che passa, dentro di me c’è qualcosa che io non supero. Non riesco a farmene una ragione”, aveva confessato Eleonora Daniele in una precedente occasione. E ancora: “Da quando sono nata mi chiedo perché sia successo a lui e non a me, perché a lui sia stato tolto il modo di poter comunicare e a me è stato dato. Mi sono chiesta perché non sia stata punita io. Probabilmente è Dio che decide e probabilmente faccio questo mestiere per poter dare voce a persone come lui che non ce la facevano”.

Sulla scorta di questa esperienza personale, Eleonora Daniele si è sempre impegnata direttamente a sostegno di una tematica tanto delicata e importante come l’autismo. In particolare, ha lavorato al fianco della Fondazione Italiana per l’Autismo, diventandone testimonial e prestando il volto alle sue campagne di sensibilizzazione. E nel 2009, insieme alle sorelle Elena e Cosetta, ha fondato l’Associazione Life Inside Onlus dedicata proprio al supporto delle famiglie di persone autistiche.

