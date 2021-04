Eleonora Daniele, chi è: età, carriera, vita privata della conduttrice

Eleonora Daniele è una popolare giornalista, conduttrice e attrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Eleonora Daniele è un’affermatissima conduttrice italiana, con all’attico esperienze anche come giornalista e attrice. Negli anni si è fatta conoscere e apprezzare per la pacatezza e la serietà con cui si pone di fronte alle telecamere. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto 1976. Nel 2013 si è laureata in Scienze della comunicazione alla Lumsa di Roma con 110 e lode. Dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, ed è professionista dal gennaio 2016.

La prima esperienza televisiva di Eleonora Daniele risale alla primavera del 2001 come figurante nel programma La sai l’ultima? su Canale 5. Nell’autunno dello stesso anno ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello, dove è stata eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. Al momento della partecipazione al reality lavorava in una banca. Nel 2002 ha debuttato come attrice nel mondo della serie televisiva con La squadra su Rai 3. In seguito l’abbiamo vista in Un posto al sole sempre su Rai 3, ma anche su La7 con il magazine La vetrina e su Rai 2 con lo speciale L’Italia dei porti.

Nel 2004 Eleonora Daniele è stata impegnata anche al cinema e in teatro: ha partecipato al film dei fratelli Vanzina Le barzellette e recitato in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello. Dopo altre fiction e altri programmi, nel settembre del 2004 ha debuttato come conduttrice di Unomattina ed è stata confermata al timone del programma fino alla stagione televisiva 2010/2011, accumulando nel frattempo molte altre esperienze nel mondo dello spettacolo.

Dal settembre 2013 Eleonora Daniele ha condotto Storie vere, segmento di Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, e nel maggio del 2015 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato proprio Storie vere, tra cronaca e romanzo, per il quale ha vinto la sezione “opera prima” del Premio Capalbio 2015. Poi è stata la volte di Estate in diretta per la stessa emittente, con ottimi ascolti. Dal 23 settembre 2017 oltre a Storie vere, rinominato a partire dalla stagione 2017-2018 Storie italiane, la Nostra ha condotto anche uno spin-off del programma intitolato Il sabato italiano, in onda il sabato pomeriggio su Rai 1 fino al 2 giugno 2018.

La vita privata di Eleonora Daniele è stata segnata dalla morte, il 17 febbraio 2015, del fratello Luigi, affetto da autismo, a soli 44 anni in un ospedale di Padova. Il 14 settembre 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, la conduttrice ha sposato a Roma l’imprenditore e conte Giulio Tassoni, col quale ha avuto una figlia, Carlotta, nata il 25 maggio 2020.

