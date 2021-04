Donnarumma Milan, la Juventus resta interessata: tutta la verità

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre molto incerto: il portiere del Milan e della Nazionale italiana dovrà prendere una decisione

In estate in casa Juventus ci sarà una vera e propria rivoluzione. A partire così dal ruolo del portiere con possibili cambiamenti decisivi. Gianluigi Buffon, sceso in campo contro il Napoli, ha dimostrato di essere ancora all’altezza della situazione dopo più di vent’anni di carriera. L’estremo difensore polacco Szczesny è stato protagonista, invece, in negativo durante il derby di Torino con due interventi non esaltanti sui due gol messi a segno da Sanabria. La Juventus continua così a monitorare il fronte calciomercato per arrivare così a profili di assoluto valore in vista della prossima stagione.

Donnarumma Milan, la Juventus non si fa da parte

Così il club bianconero, come svelato dall’edizione odierna de “IlCorriere.it”, potrebbe offrirgli uno stipendio all’altezza del suo status da portiere della Nazionale italiana. Inoltre, Donnarumma potrebbe giocare la Champions League da protagonista visto che non è mai sceso in campo nella massima competizione europea. Il suo rinnovo ufficiale ancora non è arrivato, così il classe 1999 potrebbe così pensare all’addio al Milan anche se è molto dubbioso. I prossimi mesi saranno decisivi per il giovane portiere originario di Castellammare di Stabia che dovrà comunicare la sua scelta alla società rossonera. C’è anche il rischio che possa partire a parametro zero con la Juventus che potrebbe anche di inserire qualche profilo per sostituirlo.