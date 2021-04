Denise Pipitone, avvocato abbandona furioso il programma di Barbara D’Urso. Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa, si è allontanato dichiarando: “Ho fatto male a venire”.





Si torna in queste ore a parlare del caso della bambina scomparsa nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La domanda del direttore di Novella 2000 ha fatto andare su tutte le furie il legale della famiglia della piccola, lasciando senza parole Barbara D’Urso.

Denise Pipitone, l’avvocato Giacomo Frazzitta abbandona furioso il programma di Barbara D’Urso: “Ho fatto male a venire”

Nel corso della puntata di questo pomeriggio del programma condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, è intervenuto, direttamente da Mazara del Vallo, l’avvocato di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise. Ma le parole di Roberto Alessi hanno fatto ben presto infuriare il legale, che ha deciso di abbandonare la trasmissione, sotto lo sguardo incredulo della conduttrice del programma.

Solo 24 ore fa è stato trasmesso il programma russo durante il quale sono stati messi a confronto i due gruppi sanguigni di Denise e di Olesya. Si è potuto in questo modo appurare che le due non sono la stessa persona. Il direttore di Novella 2000 ha sottolineato allora il fatto che Olesya doveva già conoscere il suo gruppo sanguigno, poiché in Russia, tempo fa, era già stato fatto un confronto con una presunta madre. Per questo ha affermato: “C’era un copione?”. E a questa frase Frazzitta è andato su tutte le furie, affermando: “Anche in questo programma c’è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire”.

Barbara D’Urso è rimasta attonita per la reazione dell’avvocato, tanto da ritenere che il legale non avesse ben compreso la domanda che gli era stata posta, certamente, a suo dire, non indirizzata contro di lui.

