Principe Filippo, chi era il Duca di Edimburgo: luci e ombre nella sua vita

E’ morto all’età di 99 anni, il Principe Filippo. Ma chi era veramente il Duca di Edimburgo? Tutta la storia del marito della Regina Elisabetta.

Proprio nella giornata di oggi 9 aprile 2021, il Regno Unito si è svegliato con una tragica notizia: alla veneranda età di 99 anni, è morto il Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta II. Filippo aveva avuto un problema al cuore, per cui era stato operato d’urgenza e sembrava che si stesse riprendendo bene, tuttavia, la speranza è durata poco e oggi il Principe è deceduto. Un uomo che ha accompagnato la sua consorte sovrana per oltre mezzo secolo, tra scandali di corte e un passato da ufficiale della marina. Ma qual è la vera storia di Filippo?

La storia del Principe Filippo, morto a 99 anni

Filippo è nato il 10 giugno 1921 a Corfù, la bellissima isola greca, ambita meta turistica. Ma un colpo di stato nel 1922 ha costretto la sua famiglia a fuggire in Francia, quando Filippo aveva appena 1 anno. Ma è in Inghilterra che il futuro Principe avrà la sua educazione e i suoi studi, entrando a far parte, come suo nonno, della Royal Navy, la marina militare britannica. In marina Filippo si distingue per bravura e disciplina ed è, infatti, il miglior cadetto diplomato dell’anno.

E’ nel 1939 che Filippo ha chiesto la mano della futura Regina Elisabetta, a re Giorgio VI. Con il fidanzamento, però, ha perso i titoli nobiliari di Grecia e Danimarca ed è naturalizzato britannico, oltre a dover rinunciare al credo ortodosso e convertendosi all’anglicanesimo. Le origini di Filippo sono state così cancellate in favore di un’immagine più consona per i sudditi inglesi.

I futuri sovrani del Regno Unito, si sono sposati il 20 novembre 1947 nella chiesa di Westminister e il loro matrimonio è stato trasmesso dalla BBC ed è stato il primo matrimonio reale in diretta tv della storia. Da quel momento, Filippo, come dovere istituzionale, ha sempre accompagnato Elisabetta nelle sue apparizione pubbliche e nei suoi incontri importanti e ha rinunciato alla carriera nella Royal Navy.

Ma Filippo è stato anche al centro di numerosi scandali che hanno spesso messo in difficoltà l’immagine pubblica del Regno. Pare infatti che il Principe abbia avuto diverse amanti, note attrici, ma la questione è stata sempre smentita categoricamente da Buckingham Palace, spesso nel mirino dei tabloid inglesi. Il Principe, che aveva già avuto un tumore alla prostata e diversi problemi cardiovascolari, aveva di recente subito una delicata operazione al cuore da cui pareva essersi ripreso bene. Ma oggi 9 aprile è morto all’età di 99 anni, lasciando vuoto il trono accanto ad Elisabetta.