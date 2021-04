Chi è davvero Olesya Rostova? Spuntano retroscena inquietanti su di lei

La figura di Olesya Rostova è stata negli ultimi giorni al centro dei riflettori della nazione. Ma chi è davvero la ragazza russa?

La ragazza russa Olesya Rostova è oramai da giorni interi sotto la luce dei riflettori nazionali. La ventenne si è rivolta alla televisione locale in cerca dei suoi genitori, e per diverso tempo si è creduto potesse trattarsi di Denise Pipitone, la bambina scomparsa in Italia, a Mazara Del Vallo, ben 17 anni fa. Le prove sembrerebbero però aver dimostrato che la piccola Denise e Olesya non sono la stessa persona, e il pubblico inizia sempre di più a domandarsi chi è davvero la ventenne e qual è sua storia.

Leggi anche->Denise Pipitone, ipotesi choc: Olesya Rostova è un’attrice?

È stato Pomeriggio Cinque a provare a far luce sull’intera faccenda, trasmettendo un video che ha fatto emergere tutti i lati rimasti più in ombra della vicenda. Olesya è davvero una ventenne intenzionata più che mai a mettersi sulle tracce della famiglia? Secondo alcune indiscrezioni potrebbe infatti trattarsi soltanto di un’attrice in cerca di visibilità e successo.

Leggi anche->Olesya Rostova: dove si trova, dove vive oggi e dove è stata trovata

Secondo quanto raccontato nel video, la oramai celebre Olesya è stata protagonista, insieme ad altre 14 ragazze, di un reality show sul web. Lo scopo del programma è proprio quello di mettersi in mostra e riscuotere più successo possibile di fronte alle telecamere, attive 24 ore su 24. Il produttore del reality ha però improvvisamente lasciato tutti di sasso, pubblicando alcune agghiaccianti storie su Instagram. Sul social network l’uomo ha rivelato che la Rostova è semplicemente una ragazza alla ricerca di visibilità e nulla più.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Olesya Rostova, agghiaccianti retroscena: “Avrebbe fatto di tutto per avere popolarità”

Il produttore del reality show sul web al quale sembrerebbe aver partecipato Olesya Rostova ha gelato tutti con le sue ultime Instagram Stories. L’uomo ha rivelato degli agghiaccianti retroscena su quelle che secondo lui sono le reali intenzioni della ventenne russa. “Nella mia trasmissione Olesya diceva che avrebbe fatto di tutto per avere popolarità.” ha scritto sul social. “È solo un’attrice. Il test sarà negativo e capirete che vi ho detto la verità”. Alla luce dei fatti, le parole dell’uomo suonano adesso ancora più inquietanti. A questo punto sia l’Italia che la Russia si chiedono dunque chi si nasconde davvero dietro la figura di Olesya Rostova. Una giovane alla disperata ricerca della sua famiglia o un’attrice in cerca di successo e visibilità?