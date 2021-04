Volata Champions, la squadra che potrebbe cadere più di tutte

La volata Champions si fa sempre più calda: su tutte il Milan potrebbe accusare il pressing delle avversarie

La volata Champions si fa sempre più calda e interessante. Il recupero vinto dalla Juventus ha rimesso in pieno gioco la squadra di Pirlo che ora è terza. Il Napoli è quinto e rincorre ma la sconfitta di Torino non dovrebbe lasciare traumi. La squadra di Gattuso rimane tra le favorite perchè ha ritrovato equilibrio e, soprattutto, tanti infortunati. L’Atalanta sembra essere ormai costante da tre anni. Un pilota automatico inserito che appare difficile che si possa interrompere. La lotta sembra una questione più tra il Milan e il Napoli su tutte. La sfida ricorda gli anni d’oro di fine ’80 e anche la frase del noto cronista partenopeo di 90° minuto con il suo “Milano chiama, Napoli risponde“. Al compianto Luigi Necco, che sapeva più di archeologia che di calcio, ma non si tirava mai indietro nel raccontare la sua Napoli, a breve sarà intitolata una piazza nel quartiere Vomero, dove ha vissuto per circa dieci anni.

Volata Champions, il Milan rischia

Tornando alla corsa Champions, più ci si avvicina alla fine del torneo è più diventa una lotta di nervi dove a vincere oltre ala squadra più preparata potrebbe essere quella con più testa. E su questo aspetto chi potrebbe trovarsi in difficoltà rispetto alle altre è il Milan di Pioli. Passare dalla possibilità di vincere lo scudetto al rischio di trovarsi fuori anche dalla Champions può diventare logorante, specie al termina di una stagione faticosa (come per tutti) per tanti motivi, non solo calcistici.

Ad aumentare il pressing sui milanisti è la rimonta delle contendenti. Ormai anche il Napoli, che sembrava lontanissimo, è a soli sei punti. Sotto il profilo mentale il lavoro più arduo spetta proprio a Pioli e i suoi.

