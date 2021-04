Mentre si vocifera di Cecilia Rodriguez gelosa per via di Ignazio Moser come naufrago all’Isola dei Famosi, la sorella di Belen scatta delle foto da capogiro in Puglia tra i trulli.

La Puglia è meravigliosa. Cecilia Rodriguez è stupenda. I trulli lasciano senza parole. Provate ad unire questi tre elementi in una foto, condire il tutto con i nuovi costumi da bagno della linea moda delle sorelle Rodriguez e otterrete uno scatto da oltre 30mila like!

Stiamo parlando della foto postata da Cecilia, sorella di Belen, alcuni giorni fa sul suo profilo Instagram ufficiale. Non c’è stato nemmeno bisogno di una didascalia ad accompagnare l’immagine, solo l’emoticon di una nuvoletta e la bellezza della più piccola delle sorelle Rodriguez.

Cecilia e Belen Rodriguez: la pubblicità ai costumi da bagno per l’estate

Se il web è in fermento all’idea che Chechu sia pazza di gelosia all’idea di vedere Ignazio Moser sull’Isola dei Famosi, Cecilia e Belen Rodriguez intanto pensano agli affari. Le due ormai da anni hanno una linea di abbigliamento, Me Fui, che produce soprattutto costumi da bagno pazzeschi che mandano in tilt le fan di tutto il mondo! E così, come da tradizione, quando è il momento di iniziare a promuovere i bikini Belen e Cecilia scelgono la location migliore per i loro shooting. Spesso le sorelle Rodriguez hanno optato per Ibiza, dove tascorrono anche le loro vacanze estive. Chiaramente però quest’anno non è possibile per via del Covid-19 e quindi ci si è rivolti a delle location italiane.

Cecilia Rodriguez su Instagram scatena i fan

Le foto di Cecilia sono pazzesche e la ritraggono in Puglia, sembra ad Alberobello visto che sullo sfondo si vedono i famigerati e famosissimi trulli. La showgirl non ha accompagnato la foto con nessun commento, ci hanno pensato i fan a ricoprirla di bellissimi complimenti. “Un costume più bello dell’altro e che voglia di mare” scrivono alcuni, altri invece gridano virtualmente “Viva la Puglia” inneggiando non solo alla bellezza di Cecilia Rodriguez ma anche della regione in cui si trova.