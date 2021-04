Atp Cagliari, Sonego-Hanfmann anticipazioni: dove vederla in tv e streaming

Il nostro Sonego si scontra oggi con Hanfmann per la partita che vale le semifinali dell’Atp Cagliari: dove vedere la partita in tv e streaming.

In attesa di vedere in campo per la prima volta nel 2021 la testa di serie n°1 del tennis italiano, Matteo Berrettini, gli appassionati di questo sport si stanno consolando ammirando i progressi che il nostro movimento ha compiuto in questi anni. Mai come in questo periodo abbiamo avuto tanti talenti in grado di rivaleggiare per una vittoria di un Atp e dopo aver sognato insieme a Jannik Sinner per il grande percorso nell’Open di Miami, in questi giorni stiamo seguendo ed esultando per le prestazioni di Sonego e Musetti all’Atp di Cagliari.

Ieri il 19enne di Carrara ha vinto una partita tiratissima contro la testa di serie #1 del torneo nonché n°32 del ranking mondiale Daniel Evans, con un incontro in cui ha confermato il suo talento ma ha mostrato anche temperamento. Oggi tocca invece a Lorenzo Sonego – n°33 al mondo e nuova testa di serie #1 del torneo sardo – al quale è toccato un accoppiamento sulla carta abbordabile. Contro il nostro tennista, infatti, ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann, n°99 nel ranking Atp.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->ATP Cagliari: Sonego batte Simon, chi è il prossimo avversario

Atp Cagliari, dove vedere la partita tra Sonego e Hanfmann

Con l’eliminazione di Evans, sconfitto dal nostro giovane talento Lorenzo Musetti, Sonego è diventato di diritto il favorito numero 1 alla vittoria dell’Atp 250 di Cagliari. In terra sarda il tennista torinese ha quindi l’occasione di vincere il secondo torneo Atp della sua carriera e di entrare a far parte della top 30 della classifica mondiale migliorando il suo best score che per il momento è la 32a posizione.

Leggi anche ->ATP Cagliari: Musetti batte Evans, chi è il prossimo avversario

Il match avrà inizio questa mattina alle 11 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno. Chi non possiede l’abbonamento alla tv satellitare, dunque, non potrà vederlo. Per gli abbonanti che non potessero trovarsi in casa per quell’orario, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sull’app Sky Go. C’è la possibilità per i non abbonati interessati all’incontro di fare un giorno di prova con la piattaforma streaming Now Tv oppure collegarsi su Supertennis.tv.