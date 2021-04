Atp Cagliari, Musetti-Djere: orario, dove vederla in streaming e in tv

By

Torneo Atp Cagliari, prosegue il torneo su terra battuta in Sardegna, con protagonista il nostro Lorenzo Musetti. Quando scenderà in campo.

Atp Cagliari, Lorenzo Musetti-Djere è uno degli incontro dei quarti di finale del torneo di tennis attualmente in corso in Sardegna. Il 19enne carrarese è pronto a prendersi una rivincita dopo il confronto che risale al 2020.

Anche in quella occasione teatro della sfida fu la terra rossa di Sardegna, con l’italiano che stava vincendo per 2-6 6-2 4-1 salvo poi ritirarsi per un infortunio al gomito. Questo permise al tennista serbo di accedere alla finale e di vincere contro il palermitano Marco Cecchinato.

All’Atp Cagliari il confronto attuale vedrà il numero 90 della classifica mondiale Musetti affrontare il numero 57 Djere. Si scende in campo alle ore 14:00 di venerdì 9 aprile al Monte Urpinu Tennis Club di Cagliari. Per chi vince ci sarà da sfidare in semifinale colui che prevarrà nel confronto Basilashvili-Struff.

Atp Cagliari, Musetti-Djere per la semifinale: dove vederla

Fino ad oggi il percorso di Musetti è stato ottimo, con i più quotati Novak ed Evans eliminati in serie. Djere ha invece estromesso il nostro Gaio e poi Millman. Andare in semifinale garantirà oltre 20mila euro come premio partecipazione.

L’Atp Cagliari e la sfida Musetti-Djere saranno visibili su Supertennis in chiaro ed anche su Sky Sport. L’orario previsto in origine è per le ore 14:00, anche se potrebbe esserci uno slittamento.

Tutto dipenderà dai due incontri che verranno giocati in mattinata, rispettivamente tra Bedene e Fritz e Sonego e Hanfmann. Un prolungamento di questi match farebbe si che la sfida Musetti-Djere cominci in ritardo. Questi i riferimenti per seguire l’incontro in televisione e sul web.