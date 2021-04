ATP Cagliari: Musetti – Djere, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Musetti opposto a Laslo Djere.

Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Masters 1000 di Miami, prosegue l’avventura nell’ATP di Cagliari del giovanissimo Lorenzo Musetti che in questa prima fase del 2021 ha dimostrato di avere un talento immenso, riuscendo a risalire davvero molte posizioni in classifica. Attualmente, è virtualmente il numero 83 al mondo ma può risalire altre posizioni.

L’azzurrino, 19 anni di Carrara, astro nascente del tennis azzurro, nelle categorie Under 12 e 14 ha vinto tutto. Appena sei sono stati i tornei ATP che ha disputato in carriera finora e ha raggiunto per ben tre volte i quarti di finale. Non solo: ha anche una storica semifinale conquistata lo scorso 20 marzo ad Acapulco, dove venne sconfitto da Stefanos Tsitsipas.

Lorenzo Musetti contro Laslo Djere: chi è l’avversario dell’azzurro

Un passo dopo l’altro, Musetti si sta togliendo davvero grandissime soddisfazioni: ieri ha battuto a Cagliari, negli ottavi, l’esperto britannico Daniel Evans, che è stato anche numero 22 al mondo e attualmente è comunque tra i primi 30-40 del ranking mondiale. Proprio questo per Evans è stato l’anno della rinascita, con la vittoria dell’ATP a Melbourne a inizio 2021, per cui quello che ha fatto ieri il giovane azzurro ha assunto un significato ancora più importante.

Oggi di fronte si trova invece Laslo Djere, il serbo che ieri ha avuto la meglio sull’esperto australiano John Millman. Il tennista che ha origini ungheresi è stato nel 2019 tra i primi trenta al mondo togliendosi anche alcune soddisfazioni personali molto importanti. Nello specifico, in quell’anno ha vinto il suo primo torneo ATP 500 di Rio de Janeiro battendo in finale il giovane canadese Felix Auger-Alassime. L’anno scorso, ha invece battuto Marco Cecchinato al Sardegna Open, vincendo il suo primo ATP 250.

Vedere il match di tennis tra Musetti e Djere in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura dell’azzurro Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del nostro tennis. Per lui oggi i quarti di finale nell’ATP 250 di Cagliari contro Laslo Djere sono in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Per poter dunque seguire le imprese del giovane azzurro, numero 90 al mondo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.