Amici 20 spoiler, anticipazioni ed eliminati del serale

Amici 20 torna con l’appuntamento serale. Tante emozioni e momenti ricchi di tensione. Scopriamo cosa succederà.

Il serale di amici andrà in onda come di consueto il sabato in prima serata. Manca poco ma i telespettatori sono in trepidazione. I fan e il pubblico vogliono sapere che cosa succederà nella prossima puntata e chi saranno gli eliminati.

La registrazione è avvenuta giovedì 8 aprile e sono già trapelate alcune indiscrezioni. Scopriamo quali saranno gli esiti delle sfide e chi sarà l’eliminato.

Amici 20: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’esito delle sfide

Le sfide del serale vedranno fronteggiarsi le tre squadre Celentano-Zerbi, Arisa-Cuccarini e Peparini-Pettinelli. I concorrenti saranno giudicati dai severissimi giudici. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia saranno inflessibili.

Nelle scorse puntate le eliminazioni erano sempre state due mentre questa volta solamente uno dei ragazzi dovrà abbandonare il programma. L’identità dell’eliminato non si conosce ancora e verrà comunicata solamente sabato sera.

Scopriamo chi sarà a rischio eliminazione. Nella prima manche si sfideranno la squadra Celentano-Zerbi contro Peparini-Pettinelli. Sarà proprio quest’ultimo team ad uscire sconfitto e Aka7ene, Giulia e Samuele finiranno a rischio eliminazione. Al ballottaggio però finiscono Samuele e Aka7even e sarà quest’ultimo a rischiare di dover abbandonare il programma.

Nella seconda manche il team Celentano-Zerbi sfida la squadra Arisa-Cuccarini. Seconda vittoria consecutiva per Sangiovanni, Deddy e Serena. Tancredi e Alessandro finiranno al ballottaggio ma sarà il primo a finire a rischio eliminazione.

Nella terza manche si sfideranno nuovamente Celentano-Zerbi ed Arisa-Cuccarini. Questa volta però Martina vince contro Enula e la ragazza potrebbe essere eliminata.

Sfortunatamente il suo nome ritorna anche nello spareggio finale. Chi verrà eliminato? Enula o Tancredi? Lo scopriremo solo sabato sera. L’episodio si prospetta ricco di sorprese e momenti intensi che fanno sempre emozionare il pubblico da casa.