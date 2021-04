Volley sotto choc: morto Michele Pasinato, leggenda dell’Italia Anni ’90

Il mondo del Volley in Italia è sotto choc: morto a soli 52 anni Michele Pasinato, leggenda dell’Italia Anni ’90.

Sotto choc il mondo dello sport italiano e in particolare della pallavolo, per la morte di uno dei simboli dell’Italia negli anni Novanta, quel dream team che vinse tutto a livello mondiale. Si è infatti spento a soli 52 anni, stroncato da un male incurabile, l’azzurro Michele Pasinato, 252 presenze con la nazionale.

Tra i meno “appariscenti” di una formazione straordinaria, che annoverava tra gli altri Andrea Lucchetta e Andrea Zorzi, allenata da Julio Velasco, Michele Pasinato è stato uno degli opposti più forti della storia della pallavolo azzurra. I suoi numeri sono incredibili: un oro mondiale, due europei, sei World League e una serie infinita di altre medaglie.

La morte di Michele Pasinato, addio alla leggenda del volley azzurro

Secondo in assoluto per numero di punto dietro a Zorzi, mella classifica dei migliori per media punti per partita, è il miglior realizzatore in assoluto della regular season. Complessivamente realizzò 7.439 punti in 297 partite, sesto in assoluto tra i realizzatori italiani di tutti i tempi. Come detto, è stato protagonista di un mondiale vinto, quello del 1988 a Tokyo. L’unico cruccio è che è sempre mancata una medaglia olimpica.

Nato a Cittadella e cresciuto a Padova, ha militato soprattutto nella società padovana, che non era sicuramente una delle più forti del panorama di quegli anni. Con la società veneta ha vinto in particolare una Coppa CEV nel 1994, ma in ogni caso il suo palmares non fu ricco come quello della nazionale. Lascia la moglie e i figli Edoardo e Giorgio, che hanno seguito le orme del padre e militano anche loro in formazioni di pallavolo.