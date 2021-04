Vaccino, altre accuse da Mentana: “Morti tanti anziani non protetti”

By

Enrico Mentana tuona ancora riguardo alle mancanze registrate nel Piano vaccino. Il giornalista punta il dito contro i troppi decessi evitabili.

Vaccino, Enrico Mentana continua ad interessarsi dell’argomento. Dopo avere denunciato il malcostume di tanti, troppi ‘furbetti’, il direttore del telegiornale di La7 riferisce quanto segue, denunciando un’altra stortura a suo dire che ha contraddistinto il piano di vaccinazione stilato dal Governo.

Mentana sostiene che la settimana scorsa il 55% dei vaccini somministrati ha riguardato persone con meno di 70 anni di età. Una stima effettuata da ilpandacentrostudio, con Mentana che nomina esplicitamente Antonio Caramia come responsabile di questa elaborazione.

“L’idea di tutelare gli anziani vaccinando tutti quelli che hanno intorno è suggestiva. Ma se avessimo vaccinato direttamente loro ne avremmo salvati migliaia, che invece ogni giorno piangiamo. E per molti sono lacrime di coccodrillo”.

Vaccino, dure accuse da Enrico Mentana

Una accusa molto dura, che si unisce a diverse altre situazioni controverse. come ad esempio quella che ha riguardato la Regione Lombardia, la quale aveva affidato la gestione del proprio piano vaccino locale alla piattaforma Aria. Ma quest’ultima si era dimostrata del tutto insufficiente, tra prenotazioni non raccolte ed altri disservizi.

Cosa che è valsa le critiche da più parti ad Aria, tra cui il commissario per la gestione della crisi in Lombardia, Guido Bertolaso. Come conseguenza, Aria è stata soppiantata da Poste Italiane, la quale ha messo a disposizione una piattaforma online più snella ed efficace.

Inoltre sono emerse situazioni di vaccini ritrovati abbandonati ed altre per le quali gli aventi diritto hanno scelto deliberatamente di non farsi vaccinare con il ritrovato concepito da Astrazeneca.

Il vaccino della azienda di biotecnologie anglosvedese è stato al centro di aspre polemiche per via di alcuni effetti collaterali anche letali. Una situazione che però ha riguardato anche i vaccini di Pfizer e Moderna già a gennaio, in realtà.