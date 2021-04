Twin Peaks, morto uno degli attori della celebre serie tv FOTO

È scomparso uno degli interpreti visti in ‘Twin Peaks’, la serie televisiva cult di David Lynch trasmessa nei primissimi anni ’90.

Twin Peaks, è morto a 72 anni Walter Olkewicz La defunta star era meglio conosciuta dai fans della serie tv per avere interpretato il barista e croupier Jacques Renault A dare la notizia della scomparsa dell’uomo suo figlio Zak Olkewics, che lavora come sceneggiatore.

Lui stesso ha contattato ‘The Hollywood Reporter’ svelando la triste news. L’interprete di ‘Twin Peaks’ da ben 20 anni ormai versava in precarie condizioni di salute ed aveva subito diversi interventi chirurgici ad un ginocchio. Circostanza che lo aveva costretto a stare perennemente in un letto.

Olkewics Sr. aveva anche lasciato la recitazione, pur non avendo mai annunciato il ritiro. Il suo primo ruolo fu nel thriller ‘Futureworld’ del 1976. Ma fu il suo ruolo in ‘Twin Peaks’ a conferirgli una notevole popolarità. Nel 1994 Walter recitò anche con Susan Sarandon in ‘The Client’, ma fu anche il soldato Hinshaw in precedenza, in ‘1941’ di Steven Spielberg.

Twin Peaks, quanti ruoli per Walter Olkewics in tante altre produzioni

Ed in ‘Grace Under Fire’ dal 1993 al 1996 prestò il proprio volto al personaggio di Dougie Boudreau. Tante altre sono le presenze sul grande e piccolo schermo di Walter Olkewics in totale. Lo abbiamo visto anche nelle iterazioni più di ‘Twin Peaks’ più vicine ai giorni nostri, ovvero ‘The Missing Pieces’ del 2014 e ‘The Return’ del 2017.

In quest’ultima circostanza lui non riusciva più a camminare da solo. E suo figlio svela che il papà ha fatto di tutto pur di recitare. Il suo personaggio si trovava dietro al bancone di un bar. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che ora Walter Olkewicz sta ricevendo sui social network. Sia da parte di alcuni colleghi che hanno lavorato con lui che per opera di tanti suoi ammiratori.