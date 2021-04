Tina Cipollari gela Maria De Filippi: la decisione spiazza tutti

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha parlato di matrimonio e ha detto che la sua amica Maria De Filippi non le farà da testimone

Tina Cipollari ha parlato forte e chiaro: la conduttrice e sua amica Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze al matrimonio con l’amato Vincenzo Ferrara. Questo è quanto affermato dall’opinionista di Uomini e Donne in un’intervista per il prossimo numero di Nuovo TV, in arrivo domani in edicola. Nonostante siano 20 anni che Tina lavora al fianco di Maria nella trasmissione di Canale 5, e nonostante l’amicizia che la lega, le cose stanno così.

Nell’intervista si parla anche molto di questo suo traguardo, e infatti viene fotografata con una torta al cioccolato dall’aria molto invitante, mentre tiene delle candeline nell’altra mano. Sicuramente questo è un traguardo importante e pochi altri personaggi del mondo dello spettacolo possono vantare una collaborazione di così lunga data.

Tina Cipollari parla della sua relazione e di un possibile matrimonio

L’opinionista di Uomini e Donne nell’intervista a Nuovo Tv non parla solamente del programma condotto da Maria De Filippi. Un argomento che sicuramente interessa i suoi fan e i lettori è la sua relazione con Vincenzo Ferrara e un possibile matrimonio. A detta di Tina Cipollari un matrimonio ci sarà, ma non nell’immediato futuro. La donna vuole sicuramente passare il resto della sua vita con il compagno, ma passerà ancora del tempo prima che dica il fatidico “sì”.

Nonostante non sappia ancora quando sarà il grande giorno, c’è una cosa di cui Tina Cipollari è certa: Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze. Sebbene le due si conoscano da 20 anni e abbiano instaurato un’amicizia, l’opinionista non vuole farle una proposta del genere, ed spiega anche il motivo. “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo“.