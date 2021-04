Stasera in tv Dritto e Rovescio, le anticipazioni dell’8 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 8 aprile 2021, con la nuova puntata di Dritto e Rovescio: le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento imperdibile con “Dritto e Rovescio”, che andrà in onda questa sera, giovedì 8 aprile 2021, in prima serata su Rete4. Il conduttore Paolo Del Debbio prenderà in esame il caso Astrazeneca, che ha subito numerose polemiche con un cambio repentino di analisi. In tutta Europa da alcune settimane sono state registrate alcune frenate per quanto riguarda la sua somministrazione visto che ha suscitato tanti dubbi nei cittadini. Come ospite ci sarà il prof. Massimo Galli, direttore del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che cercherà di fare il punto della situazione su tutto il piano vaccinale. Si metterà il focus proprio sul tema vaccini anche successivamente con diverse persone, i cosiddetti ‘furbetti’ che hanno saltato la fila. Al momento, inoltre, non ci sono ancora date per l’eventuale ripartenza sul territorio italiano.

Stasera in tv Dritto e Rovescio, le curiosità e gli ospiti

Come sempre ci saranno numerosi dibattiti e testimonianze: si affronterà anche il tema della crisi economica con tantissime categorie in difficoltà e che sono scese in piazza a protestare. Ci sarà, inoltre, anche una lunga intervista a Mauro Corona con un dibattito per gli ultimi risultati delle indagini dell’Oms in merito all’origine della pandemia. Come ospiti ci saranno, infine, anche l’eurodeputata Silvia Sardone (Lega), il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), i deputati Andrea Romano (Pd), Stefano Fassina (Leu) e Gianfranco Librandi (IV).