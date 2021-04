Ps5, oggi pomeriggio nuove disponibilità sul sito di Gamestop

Per tutti coloro che aspettano di mettere le mani su una Ps5 oggi potrebbe essere il giorno giusto: arrivano nuove scorte da Gamestop.

Lo scorso 1 aprile la disponibilità di nuove Ps5 da Gamestop è improvvisamente cessata. Il noto rivenditore ha fornito per tutto marzo nuove unità della consolle Sony a cadenza settimanale. Tuttavia i numeri esigui di unità a disposizione, sono serviti solamente per ottemperare alle prenotazioni già fatte nei mesi precedenti. Per questo motivo, dopo la prima settimana, la catena di distribuzione ha avvisato i clienti interessati all’acquisto che per il mese di marzo non sarebbe più stato possibile acquistare la consolle.

I timori di un altro lungo periodo d’attesa, però, sono stati fugati nelle scorse ore. Gamestop non ha fatto ulteriori comunicazioni a riguardo, ma è noto che oggi 8 aprile sarà possibile acquistare la consolle sia in versione standard che in versione digital, oppure con dei particolari bundle che successivamente vi illustreremo. Per scoprire se sarete tra i fortunati ad accaparrarvi una delle consolle a disposizione non resta che loggarsi al sito del rivenditore oggi pomeriggio alle 15.30, orario in cui un nuovo lotto di consolle viene messo a disposizione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Ps5, bagarino difende la speculazione: “Ho guadagnato 10.000 euro, perché non dovrei”

Ps5 disponibili da Gamestop oggi pomeriggio

Come successo sempre in questi mesi, le unità a disposizione saranno limitate, dunque non sarà semplice per chi la vuole acquistare prendere una Ps5. Secondo quanto emerso in queste ore in rete verranno messe a disposizione sia le consolle singole, ovvero senza giochi o pad aggiuntivi, sia quelle in bundle. Il costo delle consolle è di 500 euro per quella con lettore Blu-ray e 400 per quella only digital.

Leggi anche ->Ps5: Final Fantasy XVI potrebbe uscire nel 2021, ma rimarrà un’esclusiva?

I bundle sono tre:

-Ps5 Digital Edition più secondo controller, telecomando per contenuti digitali e HD camera a 565 euro.

-Ps5 Standard Edition più secondo controller e due giochi – Demon’s Souls e Outriders – a 720 euro.

-Ps5 Standard Edition più secondo controller e tre giochi – Immortals Fenyx Rising, Godfall e Marvel’s Spiderman Miles Morales Ultimate Edition – a 720 euro.