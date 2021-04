Tina Cipollari si sposa: dove si svolgeranno le nozze?

Tina, opinionista di Uomini e Donne, convolerà a nozze con il nuovo compagno Vincenzo Ferrara. Ma dove si sposeranno?

Un sito di viaggi che si rispetti non può non fornire qualche succosa novità e gossip a tema location dei vip! E visto che le vacanze sembrano essere ancora un ricordo lontano, ciò che possiamo fare è dirvi quali sono le ambientazioni preferite dai personaggi dello spettacolo per i loro eventi mondani. Proprio come nel caso del matrimonio di Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e Donne.

Nozze in vista per l’opinionista di Uomini e Donne

Le nozze di Tina Cipollari non sono imminenti. La showgirl ha infatti spiegato in diverse interviste che lei e Vincenzo Ferrara hanno ampiamente superato la crisi avvenuta a novembre scorso e ora sono pronti a convolare a nozze. Un matrimonio che sarà da sogno, ma che non vedrà Maria De Filippi come testimone. La Cipollari ha spiegato che conosce bene Maria e una richiesta del genere potrebbe metterla in imbarazzo. Che il posto d’onore sia per un’amica?

Dove si svolgerà il matrimonio di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Ma dove si svolgeranno le nozze di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara? In realtà è ancora tutto avvolto nel mistero. Non ci sono notizie in merito, ma sappiamo che il compagno dell’opinionista di Uomini e Donne vive e lavora a Firenze dove pare sia il proprietario dell’Osteria del Porcellino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Si può quindi forse supporre che, se la situazione Covid-19 dovesse continuare così ancora a lungo, le nozze potrebbero essere proprio in Toscana, magari in una location unica e speciale nelle campagne della zona. Del resto l’entroterra toscano è famoso per i paesaggi collinari e quasi bucolici tutti da scoprire. Oltre a Firenze questa regione offre moltissime location interessanti e meravigliose che possono essere sede perfetta di matrimoni da sogno.

Dove sposarsi in Toscana

Tanto per stuzzicare un po’ la fantasia, magari un casolare a San Giuliano Terme, a pochi passi da Pisa potrebbe essere lo sfondo perfetto per il grande sì. Oppure anche borghi più storici ed affascinanti come San Gimignano, Castelfalfi o Pontedera, la piccola Venezia! Sposarsi in Toscana è quindi molto interessante, offre un’ampia gamma di possibilità di location per tutti i gusti!

Certo, non sappiamo se il matrimonio di Tina Cipollari si svolgerà qui, ma se così dovesse essere, siamo certi che troverà una location da sogno!