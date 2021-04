Miriam Leone, chi è il fidanzato Paolo Carullo: età, FOTO, lavoro

Gossip Miriam Leone fidanzato, cosa sappiamo sul conto di Paolo Carullo. Lui è il compagno della attrice catanese da diverso tempo.

Miriam Leone, il fidanzato Paolo Carullo è fortunatissimo. Lui è l’uomo che è riuscito a conquistare la bellissima attrice originaria di Catania. Gli occhi verdi ed i capelli rossi della splendida siciliana classe 1985 sono tutti per lui.

Sul conto di Paolo Carullo sappiamo poco. Sembra che sul suo conto non ci sia alcun riferimento sui social network. Quel che conosciamo sul fidanzato di Miriam Leone è che pure lui proviene dalla Sicilia e non fa parte del mondo dello spettacolo.

Lui ha una laurea in Economia e Finanza e lavora come Associate Partner per la Aliante Partners come capo dello sviluppo del business. Nel tempo libero lui suona con gli Apple Jack, la sua band. E ha la stessa età di Miriam.

Miriam Leone fidanzato, presto il matrimonio con Paolo Carullo?

I due fanno coppia fissa almeno dal 2018 e secondo molti la coppia sarebbe anche pronta a compiere il grande passo con un bel matrimonio. Anche se il periodo non è dei migliori per pensare ad una cerimonia in grande stile, complice la pandemia in corso ormai da tempo, non è detto che Miriam Leone e Paolo Carullo non decidano di sorprenderci.

A carpire più informazioni sulla storia d’amore tra i due è ‘Chi’. Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini fa sapere che la coppia ha vissuto una bellissima e romantica vacanza insieme sul Lago di Como. Riguardo alle nozze si era parlato di fiori d’arancio subito dopo il lockdown del 2020, cosa però smentita dall’entourage che cura l’immagine di lei.