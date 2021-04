Matteo Salvini, matrimonio con Francesca: clamorosa indiscrezione

La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele, il leader leghista potrebbe anche compiere il grande passo.

La ferita d’amore causata dalla fine della relazione con la bellissima Elisa Isoardi si è definitivamente rimarginata. Già da diverso tempo Matteo Salvini ha ritrovato la felicità e la stabilità sentimentale che aveva perso dopo l’interruzione del rapporto con la conduttrice. Il merito è tutto di Francesca Verdini, figlia del noto imprenditore Denis, con la quale Matteo ha trovato intimità e serenità.

Ogni volta che ne ha l’occasione, Matteo fugge dalla politica e si concede una pausa rilassante e romantica con la sua fidanzata. Le passeggiate insieme a lei nel lungomare laziale sono la cura per ogni stress e ogni male, ciò che riesce a far ricaricare il leader leghista dalle lunghe e spesso dure battaglie politiche che lo vedono protagonista. I due, di recente, hanno festeggiato la laurea in Economia di Francesca. A dare la lieta notizia è stato proprio Salvini, orgoglioso della fidanzata per il traguardo raggiunto.

Matteo Salvini pensa al grande passo con Francesca?

Ragazza seria, lavoratrice (svolge il ruolo di manager nel settore ristorazione) e riservata, Francesca non aveva voluto coinvolgere nessuno: “Io non avevo detto niente né ai miei genitori né agli amici. Ma, come in tutti i momenti belli e brutti, loro erano qui con me. Sono fortunata”. Un ringraziamento a coloro che le vogliono bene che è seguito da uno all’uomo che ama: “Grazie al mio grande amore, Matteo“.

In alcuni scatti recenti, pubblicato dal settimanale Nuovo, si vede Francesca che passeggia mano nella mano con il suo Matteo e con l’altra si tiene il ventre. Questo è bastato per fare ipotizzare che in arrivo possa esserci la cicogna e pare che tra gli amici di lei si vociferi anche di un imminente matrimonio. Il leader leghista, d’altronde, è innamorato follemente della sua Francesca: “Ha una dolcezza e una pazienza pazzesche…Ho trovato un gioiello”. Insomma sembra che Salvini abbia trovato la donna giusta con cui condividere il resto della sua vita.