Mara Venier, una botta di vita: cosa ha fatto la conduttrice

Mara Venier ha mostrato ai suoi followers come occupa il tempo quando non è in studio a registrare Domenica In, in molti sono rimasti sorpresi.

La popolare conduttrice Mara Venier ha deciso di mostrarsi ai suoi followers in una veste molto diversa quest’oggi. Ha condiviso un video in cui si concede un momento di pausa dalli registrazioni di “Domenica In“. Ecco cosa sta facendo la presentatrice di Rai 1.

Mara Venier si mostra in una veste diversa dal solito: mascherina, occhiali scuri e abbigliamento casual mentre fa il suo ingresso in un supermercato di Roma. Armata di carrello la conduttrice esordisce con un: “Buongiorno a tutti“. Il relax per la conduttrice di Rai 1 sembra essere questo: andare a fare la spesa, scatenando l’entusiasmo delle commesse del supermercato che si divertono a riprenderla. La Venier, con la sua caratteristica ironia, si aggirava indisturbata per le corsie dispensando sorrisi.

Mara Venier, ecco come si rilassa fuori da Domenica In

“Questa mattina una botta de’ vita. Ho deciso di venire al supermercato“, scherza la conduttrice Mara Venier mentre si dirige nei vari reparti del supermercato. Una donna le si avvicina e le fa i complimenti per la sua partecipazione al “Maurizio Costanzo Show“, avvenuta ieri sera, e lei ringrazia cordialmente. La Venier non è accompagnata dal marito Nicola Carraro, che in queste settimane si trova a Santo Domingo, dove i due hanno acquistato una seconda casa.

Mara Venier si mostra in una versione casalinga e non è la prima volta, in quanto già nei mesi scorsi il marito Nicola Carraro si era divertito a riprenderla in diversi video in cui la conduttrice si mostrava in divertenti siparietti domestici, impegnata tra fornelli e pulizie. Spesso presente nei video anche l’amato nipotino Claudio, chiamato Iaio dalla conduttrice.