Lucertola di 1 metro e 80 entra in un supermercato: scoppia il caos

Una gigantesca lucertola lunga 1 metro e 80 è entrata in un supermercato a cercare cibo, terrorizzando commessi e clienti.

Fare la spesa è un’operazione quotidiana senza arte nè parte, non c’è niente di particolarmente avventuroso nel procurarsi cibo confezionato in un supermercato, pagare e tornarsene a casa. E forse lo pensavano anche i clienti del noto supermercato in cui una gigantesca lucertola lunga oltre un metro e 80, degna della saga di Jurassic Park, ha pensato bene di entrare a fare due compere. Tra clienti urlanti e staff terrorizzato, alla fine è arrivata la Polizia che ha dovuto avere a che fare con la sorta di dinosauro infernale che forse aveva solo voglia di pizza surgelata.

La lucertola gigante si è arrampicata sugli scaffali

Una storia che ha dell’incredibile quella successa a Nakhon Pathom, in Thailandia nella nota catene di supermercati 7-Eleven in cui si è presentata una lucertola gigantesca che ha terrorizzato tutti i presenti, che di certo non si aspettavano un tale incontro. L’animale si è intrufolato nel market, salendo da un canale vicino.

La bestia, probabilmente in cerca di cibo e affamata, è entrata nel supermercato e ha iniziato ad arrampicarsi sugli scaffali a cui nessuno più è riuscito ad avvicinarsi, per paura di una reazione della lucertola. I clienti hanno affermato come quel tipo di lucertola sia molto aggressiva e quanto sia meglio non farla arrabbiare e per questo nessuno l’ha toccata. Il rettile era in cerca di cibo perché il tempo è stato particolarmente secco in quella zona della Thailandia.

Dato che quel tipo di lucertola è particolarmente pericoloso perché ha un morso velenoso e spesso portano batteri. Un membro dello staff alla fine è riuscito a chiamare la polizia che si è presentata sul posto con degli esperti che sono stati finalmente in grado di spaventare il rettile e farlo uscire dal supermercato, ricacciandolo nel canale da dove era salito.