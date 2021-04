Laura Boldrini, terribile annuncio: “Sono malata e devo operarmi”

Messaggio choc sui profili social di Laura Boldrini: l’ex Presidente della Camera dei Deputati ha un grave problema da affrontare.

“E’ arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della mia vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta un percorso di riabilitazione. Ce la metterò tutta per ritornare presto alla vita di sempre”. Così scrive Laura Boldrini in un post pubblicato poco fa sul suo profilo Twitter. Il messaggio ha subito fatto il giro del web suscitando reazioni di paura, empatia e solidarietà.

Un brutto colpo per Laura Boldrini

Il contenuto del tweet di Laura Boldrini – datato oggi, 8 aprile 2021 – ha suscitato allarme per le condizioni di salute della parlamentare Pd, già Presidente della Camera dei Deputati nella XVII legislatura (2013-2018) e Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che compirà 60 anni il prossimo 28 aprile.

Il messaggio in questione, rilanciato dai social e commentato con parole di incoraggiamento, non entra nei dettagli dell’origine della patologia, né dove e come l’esponente politica riceverà le cure necessarie. Laura Boldrini – spesso presa a bersaglio dagli hater sul web e non solo – è stata di recente al centro dell’attenzione mediatica per un caso di presunte violazioni nei confronti di suoi dipendenti, la colf e una collaboratrice parlamentare.

“Ho paura? Sì, ho un po’ paura – confessa Laura Boldrini in un altro messaggio su Facebook -. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”. In bocca al lupo.

