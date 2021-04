Isola dei famosi, chi sono i quattro nuovi naufraghi in arrivo

Quattro nuovi naufraghi stanno per sbarcare in Honduras e fare il loro ingresso all'”Isola dei famosi” 2021. Ecco chi sono.

L'”Isola dei famosi“, il reality show di sopravvivenza più famoso e amato della televisione italiana, è arrivato finalmente alla sua edizione 2021, dopo mille difficoltà e minacce cancellazione causa Covid. A marzo scorso, invece, l’avventura dei VIP naufraghi è iniziata e sta andando a gonfie vele: sì perché le serate, condotte da Ilary Blasi che ha sostituito Alessia Marcuzzi, registrano sempre uno share niente male (di circa il 20%). Ma sono quattro i nuovi concorrenti che stanno per planare sull’Isola: ecco chi sono.

Isola dei famosi, i quattro nuovi concorrenti

Arrivare a programma iniziato non è facile: ci si deve inserire all’interno di equilibri già creati, spesson labili, e farsi conoscere e ben volere dal pubblico avendo avuto meno tempo rispetto ad altri. Questo dovranno affrontare i quattro nuovi vip che arriveranno sull’isola e che vedremo all’opera nella prossima puntata di lunedì. Sono: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

La Ferrara è una modella e showgirl, che molti si ricorderanno come meteorina del TG4. E’ stata molto chiacchierata dal mondo del gossip per un presunto flirt con Cristiano Ronaldo e per la sua relazione con Higuain. Rosaria Cannavò, invece, è stata valletta e ballerina in diversi programmi televisivi come “Sarabanda” e “Un, due tre, stalla”. A rappresentare il mondo della recitazione, Ludovico Vacchelli, attore e modello e la Tittocchia, attrice conosciuta soprattutto per il suo ruolo in “Cento Vetrine” su Canale5.

La nuova puntata dell’isola non andrà in onda questa sera, come avrebbe dovuto, per lasciare spazio alla puntata d’esordio della versione spagnola del programma “Supervivientes“, in cui vedremo anche la nostra Valeria Marini. La Blasi ha dato la notizia: “Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, appunto in Spagna.” Dopo l’interruzione della settimana, tuttavia, il programma tornerà come di consueto dal lunedì al giovedì in prima serata su Canale 5.